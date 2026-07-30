30 de julio de 2026 Inicio
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Por la crisis en Ceuta, Italia analiza reforzar sus fronteras: "La inmigración ilegal es una amenaza real"

Giorgia Meloni evalúa suspender el espacio Schengen para España, una medida extraordinaria que implicaría restringir la libre circulación en Europa, y advirtió que la presión de la inmigración ilegal amenaza la seguridad de las fronteras comunitarias.

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Italia amenaza con suspender Schengen para España por crisis migratoria en Ceuta. 

Italia amenaza con suspender Schengen para España por crisis migratoria en Ceuta. 

Miles de personas ingresaron a España. 
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A través de sus redes sociales, Meloni aseguró que las imágenes que recorrieron el mundo demuestran que "la presión migratoria descontrolada representa un riesgo directo para la seguridad de las fronteras comunitarias", lo que abre un frente diplomático con Madrid y tensiona el corazón del proyecto europeo.

Asimismo, la mandataria italiana explicó que se reunió este jueves con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para analizar la situación. "Se está convocando a los organismos pertinentes", aseguró.

"Tras estas reuniones, estamos preparados para intervenir, incluso con medidas extraordinarias para proteger nuestras fronteras y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", sostuvo Meloni y añadió, contundente: "No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: proteger nuestras fronteras, detener a los traficantes de personas y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la política de este Gobierno".

Qué es el espacio Schengen que Meloni amenaza con suspender

En Europa existe desde 1995 el espacio Schengen, un acuerdo que permite circular libremente entre 29 países sin controles en las fronteras internas. Ahora, Italia amenaza con suspender ese beneficio para España por la crisis migratoria en Ceuta, una ciudad española en África donde se registran ingresos masivos de personas, como el de este jueves. La suspensión del Tratado de Schengen implicaría restablecer de manera temporal los controles fronterizos entre Italia y España.

Fueron la primera ministra Giorgia Meloni y su canciller Antonio Tajani quienes aseguraron que la inmigración irregular pone en riesgo la seguridad y acusan a Madrid de ser demasiado permisivo. Por su parte, España respondió fuerte a través del canciller José Luis Albares, que calificó la postura italiana de "demagógica" y convocó al embajador de Italia en protesta.

Por otro lado, con anterioridad, fuentes del Ejecutivo italiano ya habían asegurado que se estaba "considerando la suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen". La postura fue respaldada por el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. "Estoy a favor de cerrar el espacio Schengen con España y tengo plena confianza en el trabajo del ministro Piantedosi. La inmigración irregular y descontrolada supone un peligro para la seguridad nacional", escribió en su cuenta oficial de X.

"“Las imágenes procedentes de Ceuta muestran cómo la decisión del Gobierno de Madrid de conceder la ciudadanía española, y por tanto europea, a más de 500.000 inmigrantes ilegales es profundamente errónea y fomenta la trata de personas", añadió el ministro de Asuntos Exteriores italiano, aunque la regularización actual en España no contempla la concesión de la ciudadanía.

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