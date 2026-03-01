Ataque de EEUU e Israel: Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa La televisión estatal confirmó que, luego de los bombardeos, Abdorahim Musaví y Aziz Nasirzadeh fueron dos más de las víctimas fatales durante la madrugada del domingo. Por + Seguir en







Murió el jefe del Estado Mayor de Irán, Abdorahim Musaví. Redes sociales

Irán confirmó que, luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

La televisión estatal iraní confirmó esta madrugada la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en los ataques que se dieron el sábado contra objetivos como Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz e Isfahán. Pero también hubo otros impactos durante la madrugada del domingo.

Además, la televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Khamenei tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. El deceso de la máxima autoridad religiosa ocurrió el sábado por la mañana en su oficina de Teherán. El gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

Todo comenzó en la madrugada del sábado en Argentina al momento en el que Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva sobre Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que el país persa realizó una contraofensiva.