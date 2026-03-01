1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ataque de EEUU e Israel: Irán confirmó la muerte del jefe del Estado Mayor y del ministro de Defensa

La televisión estatal confirmó que, luego de los bombardeos, Abdorahim Musaví y Aziz Nasirzadeh fueron dos más de las víctimas fatales durante la madrugada del domingo.

Por
Murió el jefe del Estado Mayor de Irán

Murió el jefe del Estado Mayor de Irán, Abdorahim Musaví.

Redes sociales

Irán confirmó que, luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo
Te puede interesar:

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

La televisión estatal iraní confirmó esta madrugada la muerte del líder supremo, Ali Jameneí, en los ataques que se dieron el sábado contra objetivos como Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz e Isfahán. Pero también hubo otros impactos durante la madrugada del domingo.

Además, la televisión estatal de Irán ratificó la muerte del líder supremo Alí Khamenei tras los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos. El deceso de la máxima autoridad religiosa ocurrió el sábado por la mañana en su oficina de Teherán. El gobierno iraní decretó un periodo de duelo nacional de 40 días tras el impacto.

Todo comenzó en la madrugada del sábado en Argentina al momento en el que Estados Unidos e Israel realizaron una ofensiva sobre Irán en lo que aseguran que fue “un ataque preventivo” y declaró el estado de emergencia. Mientras que el país persa realizó una contraofensiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El gobierno iraní designó a Ahmad Vahidi, prófugo de la Justicia argentina.

Nombran como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

Tensión en el estrecho de Ormuz: un buque se prendió fuego y hay incertidumbre por el abastecimiento de petróleo

El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue asesinado por Estados Unidos e Israel.

Irán definió el triunvirato que dirigirá el país tras la muerte de Ali Khamenei

El presentador rompió en llanto al anunciar que el líder iraní fue batido.

Video: así anunciaba la TV iraní la muerte del líder supremo Ali Khamenei

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de Estados Unidos e Israel: qué selección ocupará su lugar

Irán confirmó que no jugará el Mundial 2026 tras el ataque de EEUU e Israel: qué selección ocupará su lugar

Festejos de mujeres en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Irán, entre festejos y manifestaciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

El filósofo aragonés Baltasar Gracián, siglo XVII

Baltasar Gracián, filósofo: "Deja siempre algo que desear; de lo contrario serás un..."

Hace 6 minutos
Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 15 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 18 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 25 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 29 minutos