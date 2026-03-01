Irán, entre festejos y manifestaciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel Videos difundidos en redes sociales mostraron cómo una parte de la sociedad celebró la operación militar que provocó la muerte del ayatolá Ali Khamenei. En simultáneo, se realizaron protestas en respaldo al gobierno. Por + Seguir en







Festejos de mujeres en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

En medio de los ataques contra objetivos en Irán, en redes sociales circularon videos grabados en Teherán que muestran a una parte de la sociedad iraní celebrando tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Los bombardeos provocaron la muerte del ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán desde 1989 y máxima autoridad política y religiosa del país. Su fallecimiento marca un punto de inflexión en la estructura de poder iraní y abre un escenario de incertidumbre política tras más de tres décadas de liderazgo.

IRÁN: FESTEJOS POR LA MUERTE DEL AYATOLÁ JAMENEI



Una vez conocida la noticia del asesinato del hombre que durante las últimas décadas mantuvo el poder de Irán a sangre y fuego, comenzaron a publicarse algunas imágenes de personas festejando por su muerte. Estas corresponden… pic.twitter.com/46qW2IKndB — Andrés Repetto (@andresrepetto) March 1, 2026 En simultáneo, en Teherán también registraron manifestaciones de respaldo al gobierno. Además, hubo protestas contra los ataques en distintas partes del mundo. En países como Pakistán e Irak se produjeron movilizaciones frente a sedes diplomáticas estadounidenses, con consignas de rechazo a la ofensiva militar y denuncias por la escalada del conflicto. En Estados Unidos y otras ciudades también se realizaron concentraciones de rechazo y expresiones de solidaridad con la población iraní, en un contexto de fuerte repercusión internacional.

El escenario interno iraní está atravesado, además, por profundas tensiones sociales y políticas. En particular, las mujeres enfrentan un sistema de normas restrictivas que regula su vestimenta, limita su participación pública y restringe libertades personales. En los últimos años, distintas protestas encabezadas por mujeres denunciaron la violencia institucional y las políticas obligatorias, como el uso del velo, y fueron respondidas con detenciones y medidas represivas.

Las celebraciones registradas en algunos sectores conviven así con un contexto más amplio de conflictividad interna, control político y cuestionamientos a las condiciones de vida y a los derechos civiles dentro del país.