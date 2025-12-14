14 de diciembre de 2025 Inicio
Vendedor de frutas y musulmán: quién es el héroe del atroz atentado en Bondi Beach

Ahmed al Ahmed desarmó a uno de los atacantes que asesinaron a 16 personas e hirieron a otras 38, luego de que dispararan contra una multitud que celebraba el comienzo del período festivo judío de Janucá. Tiene 43 años y es comerciante.

Por
Ahmed al Ahmed.

Ahmed al Ahmed.

El dueño de un comercio de frutas en Australia se convirtió en héroe este domingo al desarmar y apuntar con su propia escopeta a uno de los atacantes de la masacre antisemita en Bondi Beach que dejó hasta 16 personas muertas. Ahmed al Ahmed tiene 43 años, es musulmán, padre de dos hijos y vende frutas en los suburbios.


Video: así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

El hombre se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde estaba ubicado uno de los atacantes disparando hacia las personas que celebraban el inicio de Janucá en la costa de Sídney. El vendedor se arrimó lentamente por detrás y, tras intentar derribarlo, le quitó su arma y le apuntó con ella cuando el atacante quedó tendido en el pasto al perder el equilibrio.

Segundos después, el atacante se levantó y se alejó del hombre que lo había desarmado para acercarse a su compañero que tenía otra escopeta en un puente a metros de ahí. Ahmed dejó la escopeta en un árbol y se empezó a alejar mientras la policía se acercaba a los tiradores para matar a uno de ellos y detener al segundo.

Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, definió la intervención del "verdadero héroe" como "la escena más increíble" que ha visto. "No tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", concluyó Minns.

Qué le pasó al héroe de Bondi Beach tras el tiroteo

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó el primo de Ahmed, Mustafá, en diálogo con 7News y agregó: "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien".

Según su primo, el comerciante fue herido con dos impactos de bala, "uno en el brazo y otro en la mano”, y fue trasladado al hospital para garantizarle la asistencia médica correspondiente.

