Video: un hombre redujo a uno de los tiradores del atentado de Australia

Ahmed el Ahmad, un comerciante de 43 años, se agazapó tras unos autos para acercarse a uno de los atacantes y derribarlo desde atrás. Le quitó el arma y lo obligó a retroceder hasta un puente, donde finalmente fue abatido. El héroe recibió una herida en la pierna.

Ahmed el Ahmed

Ahmed el Ahmed, un comerciante de 43 años, redujo a uno de los tiradores de Bondi Beach, en Australia.

En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado.

Javier Milei condenó el ataque terrorista en Australia.
Milei repudió el atentado en Australia: las reacciones de los líderes mundiales

Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed el Ahmad, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.

Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.

Chris Minns, primer ministro del estado de Nueva Gales del Sur, calificó al hecho de "la escena más increíble que he visto" y llamó a Ahmed "verdadero héroe". "No tengo ninguna duda de que hay muchas, muchas personas vivas esta noche gracias a su valentía", aseguró.

El segundo tirador aparece en el mismo video en el puente elevado cercano, agachándose mientras intercambia disparos con la policía, que se refugia tras los autos. Hace un gesto desesperado a su compañero desarmado para que se reúna con él en el puente.

Luego se ve a Ahmed y a otro hombre agachados junto al árbol, junto a la escopeta. Su compañero parece haber recibido un disparo. Momentos después, un agente se acerca desde detrás del puente y mata al tirador. El segundo hombre fue detenido con heridas.

Video: un hombre derribó a uno de los tiradores de Sídney mientras disparaba

Una cámara captó las increíbles imágenes de Ahmed el Ahmed arriesgando su vida para salvar la de otros en Bondi Beach.

