Masacre en Australia: el impactante nuevo video de los tiradores que abrieron fuego en una fiesta judía en Bondi Beach

Al menos dos hombres asesinaron a 11 personas e hirieron a otras 29, luego de que atacaran a una multitud que celebraba el comienzo del período festivo judío de Janucá en una de las playas australianas más icónicas.

Por el hecho murieron varias personas y otras sufrieron heridas.

Por el hecho murieron varias personas y otras sufrieron heridas.

AP/Mark Baker
La víctima recibió un golpe en el pecho y el cuello en una rutina de entrenamiento.
El ataque se produjo a las 18:30 hora local (4:30 de Argentina), cuando se realizaba el evento Chanukah by the Sea organizado por la comunidad ortodoxa Jabad local en Bondi, una de las playas más icónicas de Australia. Se trató del segundo tiroteo masivo más mortífero en Australia, después de la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996.

"Fue un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. Esto es un acto de antisemitismo maligno y de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación. Un ataque contra judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", aseguró el primer ministro, Anthony Albanese.

En los videos difundidos en las redes sociales se observan diferentes momentos en los que los atacantes dispararon contra las víctimas, mientras que los testigos intentaban esconderse o huir. En tanto, un hombre que redujo a uno de los tiradores al tomarlo por la espalda y quitarle el arma para neutralizarlo mientras se encontraba disparando.

Según consignó el Sydney Morning Herald, uno de los presuntos tiradores fue abatido por la policía, mientras que el otro fue detenido. En el auto del atacante fallecido se encontró un artefacto explosivo improvisado.

Masacre en Australia: Argentina condenó el atentado terrorista en Bondi Beach

El Gobierno, a través de Cancillería, condenó el atentado terrorista de este domingo a una celebración judía en Bondi Beach, Australia, que dejó hasta el momento un saldo de 11 muertos y 29 personas hospitalizadas. "El antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática", subrayaron en un comunicado.

"La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", expresa el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El comunicado agregó que "el Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia".

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia", continúa el mensaje.

"Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones", concluye.

