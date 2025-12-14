Video: así abatieron a uno de los tiradores que atacaron una fiesta judía en Australia

Se trata de un registro en el que se observa a un grupo de policías que neutralizaba a un atacante. El hecho se produjo en la playa de Bondi Beach.

Al menos 16 personas murieron y otras 38 fueron internadas en hospitales con distintos grados de gravedad luego de que dos hombres dispararan contra una multitud que celebraba el comienzo del período festivo judío de Janucá en la playa australiana de Bondi Beach. Las autoridades abatieron a uno de los agresores.

Vendedor de frutas y musulmán: quién es el héroe del atroz atentado en Bondi Beach

En uno de los videos viralizados en las redes sociales se observa la respuesta del personal policial a los ataques, por la que uno de los agresores fue abatido, mientras que el otro atacante fue hospitalizado en grave estado.

El ataque se produjo a las 18:30 hora local (4:30 de Argentina), cuando se realizaba el evento Chanukah by the Sea organizado por la comunidad ortodoxa Jabad local en Bondi, una de las playas más icónicas de Australia. Se trató del segundo tiroteo masivo más mortífero en Australia, después de la masacre de Port Arthur en Tasmania en 1996.

Embed - C5N en Instagram: " ASÍ ABATIERON A UNO DE LOS TIRADORES QUE ATACARON UNA FIESTA JUDÍA EN AUSTRALIA Oucrrió en la playa australiana de Bondi Beach. Al menos 16 personas murieron y otras 29 fueron internadas en hospitales con distintos grados de gravedad tras el ataque de dos hombres que comenzaron a dispararan contra una multitud que celebraba el comienzo del período festivo judío de Janucá."

"Fue un ataque dirigido contra judíos australianos en el primer día de Janucá, que debería ser un día de alegría, una celebración de la fe. Esto es un acto de antisemitismo maligno y de terrorismo que ha golpeado el corazón de nuestra nación . Un ataque contra judíos australianos es un ataque contra todos los australianos", aseguró el primer ministro, Anthony Albanese .

En medio del dolor por el brutal atentado ocurrido en Australia, donde dos hombres dispararon contra una multitud que celebraba el inicio de Janucá en Bondi Beach, Sídney, hubo espacio para un acto luminoso: un hombre derribó heroicamente a uno de los tiradores y le quitó su arma para evitar que siguiera con su atentado .

Un testigo que filmaba lo que ocurría advirtió que Ahmed el Ahmad, de 43 años, dueño de una frutería en los suburbios y padre de dos hijos, se encontraba agazapado detrás de un auto cerca de donde se encontraba uno de los atacantes. Se arrimó lentamente por detrás y, tras tacklearlo, le quitó su arma.

"Está hospitalizado y no sabemos exactamente qué está pasando dentro", explicó su primo, Mustafá, a 7News. "Esperamos que se recupere. Es un héroe al cien por cien", agregó.

Tras un forcejeo que duró unos cinco segundos, Ahmed logró apoderarse del rifle y el tirador cayó hacia atrás. Luego apuntó con el arma al tirador, quien regresó caminando hacia el puente mirando por encima del hombro.

El inesperado héroe resultó herido en la pierna, presuntamente con una hemorragia, y debe ser operado.