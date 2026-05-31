Caos en Francia tras el triunfo de PSG en la Champions League: cientos de detenidos y destrozos en todo el país

El equipo parisino volvió a ser campeón de Europa y, como ya se volvió costumbre, sus hinchas protagonizaron violentos episodios en los festejos. Un joven de 24 años murió en la capital y un policía fue herido de gravedad.

Paris Saint-Germain es nuevamente campeón de la UEFA Champions League y, como ya se volvió costumbre, sus hinchas protagonizaron violentos episodios en los festejos, que llevaron a cientos de detenidos tanto en la capital francesa como en el resto del país. Hubo un agente de policía herido de gravedad.

Cerca de la medianoche ya se habían contabilizado 780 arrestos en toda Francia, 235 de ellos en París , un 32% más que hace un año por la misma celebración. En la capital, un quiosco fue incendiado y varios vehículos fueron atacados, a la vez que que distintos grupos intentaron cercar una comisaría del distrito VIII.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez , informó en la madrugada del domingo en conferencia de prensa que al menos 57 policías resultaron heridos, uno de ellos de gravedad , tras una caída en Agen , en el sur del país, donde también se registraron episodios violentos.

La tradicional avenida Champs-Élysées fue el epicentro de una celebración que rápidamente se desbordó . Unas 20.000 personas se congregaron para festejar el triunfo del conjunto parisino, pero la euforia derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que debieron intervenir para contener a la multitud. También se registraron concentraciones masivas en los barrios de Barbès y Strasbourg-Saint-Denis.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucAuffret/status/2060846991769223566&partner=&hide_thread=false La police est prise pour cibles par de très nombreux tirs de feux d'artifice près du Parc des Princes à Paris.



Plusieurs départs de feux dans le secteur.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/5PlI0NZYAi — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Por otro lado, en Porte Maillot, decenas de personas invadieron brevemente la autopista de circunvalación antes de ser desalojadas por la Policía. Cerca del Parque de los Príncipes, alrededor de un millar de personas fueron contenidas tras el desmantelamiento de barricadas improvisadas. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad incautaron 24 bengalas y cerca de un centenar de petardos y morteros . Además, distintos puntos de la ciudad sufrieron actos de vandalismo contra comercios y mobiliario urbano.

Lo ocurrido en la capital fue solo parte del panorama. Ciudades como Grenoble y Toulouse también registraron incidentes: lanzamiento de pirotecnia y daños en vidrieras de comercios. El ministro del Interior confirmó escenas de saqueo en aproximadamente quince ciudades de todo el país.

Ante la magnitud de los hechos, el Gobierno había desplegado de forma preventiva 22.000 policías y gendarmes en todo el país, de los cuales unos 8.000 estaban destinados a París y su área metropolitana. La Prefectura de Policía había advertido con anticipación sobre la necesidad de garantizar una celebración ordenada y segura, aunque los eventos de la noche demostraron que el operativo no logró evitar los excesos.

Además, un joven hincha de 24 años murió en París al estrellar su moto contra un bloque de cemento cuando se dirigía a las celebraciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucAuffret/status/2060831977813549223&partner=&hide_thread=false Gros affrontements en cours près du àParc des Princes.



Des policiers sont pris pour cible par de nombreux tirs de feux d'artifice et projectiles.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/tHHxQ5wkeh — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

PSG bicampeón de la Champions League: le ganó por penales la final al Arsenal

París Saint Germain (PSG) le ganó al Arsenal por penales la final de la UEFA Champions League y obtuvo el bicampeonato por primera vez en su historia. En un discreto partido disputado en el estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría, los dirigidos por Luis Enrique se quedaron nuevamente con el trofeo en una infartante definición donde Gabriel Magalhães falló el disparo definitivo para los Gunners, que siguen sin poder conocer la gloria europea.

Los 30 minutos del alargue fueron un calco de lo ocurrido en el tiempo regular: un PSG con posesión pero sin poder encontrar la jugadas claras, frente a un Arsenal que careció de claridad en el ataque y se resignó a buscar La Orejona en los penales.

Ya en la tanda de penales, Gonçalo Ramos y Désiré Doué convirtieron los primeros disparos parisinos, mientras que Viktor Gyökeres marcó para los ingleses, antes de que Eberechi Eze desviara su remate afuera. David Raya le atajó el tercer penal a Nuno Mendes y Declan Rice logró igualar la serie para el Arsenal.

En la recta final, Achraf Hakimi y Gabriel Martinelli convirtieron sus respectivos remates para dejar el marcador 3-3 de forma transitoria. Posteriormente, el defensor brasileño Lucas Beraldo anotó el cuarto gol para el PSG con un disparo cruzado, dejando toda la presión sobre el Arsenal. En el décimo y definitivo penal de la noche, Gabriel Magalhães remató por encima del travesaño, sentenciando la victoria y el título de la Champions League para el PSG.