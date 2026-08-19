Una mujer de 37 años fingió ser una niña y engañó a varias personas para que la cuidaran

Amanda Maria Souza de Oliveira está detenida y procesada por falsa identidad y estafa. Una evaluación independiente le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad dependiente y depresión, pero el juez lo desestimó.

Amanda Maria Souza de Oliveira , de 37 años, está siendo investigada por la Justicia de Brasil por presentarse a distintas personas desde al menos 2020 como menor de edad y víctima de algún tipo de violencia sexual o familiar para que la cuidaran. En todos los casos, cuando las personas intentaban formalizar una adopción o inscribirla en la escuela descubrían el engaño.

Cuando era descubierta, la mujer admitía la mentira. La última vez que repitió su modus operandi fue detenida y el Ministerio Público Fiscal la denunció por estafa y suplantación de identidad . Sus abogados niegan la primera acusación ya que sostienen que su único objetivo era conseguir protección y atención.

"Admite que inventó una identidad", remarcó el abogado Lúcio Sousa al medio brasileño O Globo y lamentó: "Fue la manera que encontró para sobrevivir".

De hecho, Oliveira buscó familias, iglesias, refugios y organizaciones predispuestas a ayudar y construyó relatos de abuso, enfermedades y abandono para conseguir alojamiento, atención y cuidados . La detuvieron el último 2 de junio en Joinville tras su último engaño.

En 2020 se había presentado en un refugio para menores de edad diciendo tener 12 años y afirmando haber escapado de un padre abusivo que la había obligado a hormonarse y prostituirse. La mentira le duró una semana porque un examen médico confirmó que era adulta.

En 2021 se presentó en un grupo religioso online como una niña de 12 años con leucemia que había perdido a su madre, sufrido abusos y con una discapacidad física tras la amputación de un brazo. Una de las integrantes del grupo organizó vigilias por su salud, se inscribió como donante de médula ósea y llegó a tatuarse el nombre de la supuesta niña. Sin embargo, otro integrante del grupo se dio cuenta de que la mujer seguía teniendo el brazo y cuando llamaron al hospital donde había dicho que recibía tratamiento les confirmaron que no existía nadie con el nombre que les había proporcionado.

En 2023 se presentó como una niña de 12 años con autismo y víctima de abuso ante una organización dedicada a asistir menores de edad vulnerables en Río de Janeiro. Allí Renata Magalhães, una nutricionista de 52 años, comenzó a cuidarla junto con la responsable de la institución. Magalhães aseguró que gastó entre 4000 y 5000 reales en comida, ropa, atención médica y otros gastos durante el mes y medio que duró el engaño. También llegó a evaluar la posibilidad de adoptar a la supuesta niña.

En 2024 Oliveira se presentó como una niña de 11 años que había escapado de una red de prostitución en Rio Grande do Sul y una familia la recibió, pero pronto comenzó a detectar contradicciones en su historia y recurrió al Consejo Tutelar. Cuando llegaron los agentes, Oliveira reconoció su verdadera identidad.

Una pareja de Joinville en el estado Santa Catarina la recibió en 2025 en su casa y la cuidó durante 14 meses creyendo que era una niña de 11 años víctima de un padre abusivo luego de conocerla en una Iglesia local, donde llegó contando que tenía 18 años, que había trabajado en una panadería y que buscaba empleo. Con esa familia hablaba con voz aguda, usaba chupete, pedía la mamadera y decía tener miedo por las noches.

En general, la mentira se terminaba cuando la Policía u otro tipo de autoridad acudía al hogar y la mujer admitía el engaño ante todos los presentes, pero recién fue detenida en Santa Catarina.

Cómo continuará el caso en la Justicia de Brasil

La Justicia de Santa Catarina aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público y determinó que Oliveira está en condiciones de ser juzgada, después de que una evaluación de salud mental concluyera que comprendía sus actos y podía enfrentar el proceso. Así que, la mujer permanece detenida.

La evaluación independiente que solicitó la defensa resultó en tres diagnósticos: trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad dependiente y depresión. Sin embargo, el juez resolvió no considerar ese informe determinante para definir si podía ser sometida a juicio.

La Justicia brasileña deberá establecer si la conducta de Oliveira encuadra en los delitos de falsa identidad y estafa por los que fue acusada. Mientras permanece detenida, el equipo de investigación deberá seguir recabando datos que permitan acreditar a cuántas familias les mintió.