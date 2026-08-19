19 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Una mujer de 37 años fingió ser una niña y engañó a varias personas para que la cuidaran

Amanda Maria Souza de Oliveira está detenida y procesada por falsa identidad y estafa. Una evaluación independiente le diagnosticó trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad dependiente y depresión, pero el juez lo desestimó.

Por
Amanda Maria Souza de Oliveira

Amanda Maria Souza de Oliveira, mujer de 37 años detenida en Brasil por fingir ser menor de edad.

Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, está siendo investigada por la Justicia de Brasil por presentarse a distintas personas desde al menos 2020 como menor de edad y víctima de algún tipo de violencia sexual o familiar para que la cuidaran. En todos los casos, cuando las personas intentaban formalizar una adopción o inscribirla en la escuela descubrían el engaño.

El Xeneize tendrá un duro rival en cuartos de final: si pasa, podría enfrentar a River.
Te puede interesar:

Boca se cruzará con San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Cuando era descubierta, la mujer admitía la mentira. La última vez que repitió su modus operandi fue detenida y el Ministerio Público Fiscal la denunció por estafa y suplantación de identidad. Sus abogados niegan la primera acusación ya que sostienen que su único objetivo era conseguir protección y atención.

"Admite que inventó una identidad", remarcó el abogado Lúcio Sousa al medio brasileño O Globo y lamentó: "Fue la manera que encontró para sobrevivir".

De hecho, Oliveira buscó familias, iglesias, refugios y organizaciones predispuestas a ayudar y construyó relatos de abuso, enfermedades y abandono para conseguir alojamiento, atención y cuidados. La detuvieron el último 2 de junio en Joinville tras su último engaño.

Los engaños que investiga la Justicia de Brasil

En 2020 se había presentado en un refugio para menores de edad diciendo tener 12 años y afirmando haber escapado de un padre abusivo que la había obligado a hormonarse y prostituirse. La mentira le duró una semana porque un examen médico confirmó que era adulta.

En 2021 se presentó en un grupo religioso online como una niña de 12 años con leucemia que había perdido a su madre, sufrido abusos y con una discapacidad física tras la amputación de un brazo. Una de las integrantes del grupo organizó vigilias por su salud, se inscribió como donante de médula ósea y llegó a tatuarse el nombre de la supuesta niña. Sin embargo, otro integrante del grupo se dio cuenta de que la mujer seguía teniendo el brazo y cuando llamaron al hospital donde había dicho que recibía tratamiento les confirmaron que no existía nadie con el nombre que les había proporcionado.

En 2023 se presentó como una niña de 12 años con autismo y víctima de abuso ante una organización dedicada a asistir menores de edad vulnerables en Río de Janeiro. Allí Renata Magalhães, una nutricionista de 52 años, comenzó a cuidarla junto con la responsable de la institución. Magalhães aseguró que gastó entre 4000 y 5000 reales en comida, ropa, atención médica y otros gastos durante el mes y medio que duró el engaño. También llegó a evaluar la posibilidad de adoptar a la supuesta niña.

En 2024 Oliveira se presentó como una niña de 11 años que había escapado de una red de prostitución en Rio Grande do Sul y una familia la recibió, pero pronto comenzó a detectar contradicciones en su historia y recurrió al Consejo Tutelar. Cuando llegaron los agentes, Oliveira reconoció su verdadera identidad.

Una pareja de Joinville en el estado Santa Catarina la recibió en 2025 en su casa y la cuidó durante 14 meses creyendo que era una niña de 11 años víctima de un padre abusivo luego de conocerla en una Iglesia local, donde llegó contando que tenía 18 años, que había trabajado en una panadería y que buscaba empleo. Con esa familia hablaba con voz aguda, usaba chupete, pedía la mamadera y decía tener miedo por las noches.

En general, la mentira se terminaba cuando la Policía u otro tipo de autoridad acudía al hogar y la mujer admitía el engaño ante todos los presentes, pero recién fue detenida en Santa Catarina.

Cómo continuará el caso en la Justicia de Brasil

La Justicia de Santa Catarina aceptó la denuncia presentada por el Ministerio Público y determinó que Oliveira está en condiciones de ser juzgada, después de que una evaluación de salud mental concluyera que comprendía sus actos y podía enfrentar el proceso. Así que, la mujer permanece detenida.

La evaluación independiente que solicitó la defensa resultó en tres diagnósticos: trastorno límite de la personalidad, trastorno de personalidad dependiente y depresión. Sin embargo, el juez resolvió no considerar ese informe determinante para definir si podía ser sometida a juicio.

La Justicia brasileña deberá establecer si la conducta de Oliveira encuadra en los delitos de falsa identidad y estafa por los que fue acusada. Mientras permanece detenida, el equipo de investigación deberá seguir recabando datos que permitan acreditar a cuántas familias les mintió.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Milton Lívio Lemos Salles se graduó en Derecho en 1989 y hace 17 años es juez en Vara Belo Horizonte.

Escándalo: apartaron a un juez por tomar vino y fumar en plena audiencia virtual

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva lanzó su campaña en Brasil: "Quiero estar preparado para que nadie invada este país"

flavio bolsonaro no pudo registrar su candidatura presidencial en brasil: que paso

Flávio Bolsonaro no pudo registrar su candidatura presidencial en Brasil: qué pasó

polemica en brasil: flavio bolsonaro mintio en su cv y tuvo que salir a dar explicaciones

Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro mintió en su CV y tuvo que salir a dar explicaciones

Tres generaciones de la misma familia fallecieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Una de las mujeres colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Brasil era la influencer Sofía Murillo

El defensor brasileño Jacy Maranhao protagonizó un insólito blooper en el Brasileirao. 

El blooper del año: metió un golazo, saltó a festejar con los hinchas y cayó al túnel del vestuario

Rating Cero

Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Qué hizo Tini Stoessel tras enterarse sobre la internación de su padre.

El gesto de Tini Stoessel tras enterarse de la internación de su papá

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito"

Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante.

Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos"

Un participante de Gran Hermano volvió a quedar internada: preocupación

Volvieron a internar a una ex participante de Gran Hermano y crece la preocupación: "Fue un golpe bastante grande"

Fátima Flórez frente al programa de Moria Casán: la sacaron del aire .

Cortaron la transmisión de La mañana con Moria mientras conducía Fátima Flórez: qué pasó

últimas noticias

Legisladoras y representantes de Mocha Celis y la CHA, durante el homenaje. 

Emotivo homenaje a Carlos Jáuregui y Mocha Celis en la Legislatura porteña: "El orgullo al poder, el odio al carajo"

Hace 21 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de agosto de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3910 del miércoles 19 de agosto de 2026

Hace 39 minutos
Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Hace 45 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto de 2026

Hace 1 hora
Un hombre de 55 años apuñaló a su expareja en el pecho e intentó suicidarse. 

Femicidio en Rosario: asesinó a su esposa de 7 puñaladas e intentó quitarse la vida

Hace 1 hora