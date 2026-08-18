Cuándo y contra quién jugará Boca los cuartos de final de la Copa Sudamericana El Xeneize ya conoce a su próximo adversario en el certamen tras la contundente victoria en Paraguay. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, de pasar de ronda nuevamente, enfrentarían a River en semifinales. Por Agregar C5N en









El Xeneize tendrá un duro rival en cuartos de final: si pasa, podría enfrentar a River.

Boca Juniors selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 con una actuación contundente frente a Deportivo Recoleta. Tras la victoria 4-0 en el partido de vuelta disputado en Paraguay, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena cerró la llave con un resultado global de 7-1. Los tantos de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco aseguraron el lugar del club de la Ribera entre los ocho mejores del torneo continental.

Luciano já apontou o caminho: as Quartas de Final são logo ali, @SaoPauloFC! pic.twitter.com/n844yOpVf7 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) August 19, 2026 El rival confirmado para la próxima instancia será San Pablo, que logró avanzar tras superar a Bolívar de Bolivia en Brasil. En el encuentro de vuelta jugado en el estadio Morumbí, el conjunto brasileño se impuso por 3-1 con goles de Luciano, el capitán argentino Jonathan Calleri (de penal) y José Sabino. El descuento para el equipo boliviano fue anotado por Dairon Asprilla, pero no fue suficiente para revertir el marcador tras el empate 1-1 en la ida disputada en La Paz.

En cuanto al cronograma, la serie de cuartos de final ya tiene fechas tentativas estipuladas por la organización. El partido de ida se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que el encuentro de vuelta y definición se llevará a cabo una semana después, entre el 15 y el 17 de septiembre. Los horarios definitivos de ambos cotejos serán confirmados próximamente por la Conmebol.

Debido a la posición de ambos equipos en el cuadro, Boca deberá definir la serie en condición de visitante. El primer enfrentamiento tendrá lugar en la Bombonera, mientras que el pase a las semifinales se decidirá en territorio paulista. El Tricolor, dirigido por Dorival Júnior, cuenta con figuras de experiencia como Lucas Moura, Luciano y el arquero Rafael, y su máximo referente: Jonathan Calleri, ex jugador del Xeneize.