19 de agosto de 2026 Inicio
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Cuándo y contra quién jugará Boca los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize ya conoce a su próximo adversario en el certamen tras la contundente victoria en Paraguay. Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, de pasar de ronda nuevamente, enfrentarían a River en semifinales.

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El rival confirmado para la próxima instancia será San Pablo, que logró avanzar tras superar a Bolívar de Bolivia en Brasil. En el encuentro de vuelta jugado en el estadio Morumbí, el conjunto brasileño se impuso por 3-1 con goles de Luciano, el capitán argentino Jonathan Calleri (de penal) y José Sabino. El descuento para el equipo boliviano fue anotado por Dairon Asprilla, pero no fue suficiente para revertir el marcador tras el empate 1-1 en la ida disputada en La Paz.

En cuanto al cronograma, la serie de cuartos de final ya tiene fechas tentativas estipuladas por la organización. El partido de ida se desarrollará entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que el encuentro de vuelta y definición se llevará a cabo una semana después, entre el 15 y el 17 de septiembre. Los horarios definitivos de ambos cotejos serán confirmados próximamente por la Conmebol.

Debido a la posición de ambos equipos en el cuadro, Boca deberá definir la serie en condición de visitante. El primer enfrentamiento tendrá lugar en la Bombonera, mientras que el pase a las semifinales se decidirá en territorio paulista. El Tricolor, dirigido por Dorival Júnior, cuenta con figuras de experiencia como Lucas Moura, Luciano y el arquero Rafael, y su máximo referente: Jonathan Calleri, ex jugador del Xeneize.

Jonathan Calleri, ex Boca, y Luciano, la dupla goleadora de San Pablo.

Jonathan Calleri, ex Boca, y Luciano, la dupla goleadora de San Pablo.

Más allá del cruce inmediato, el cuadro final abre la puerta a un posible Superclásico en las semifinales del certamen. Si Boca elimina a San Pablo y River Plate supera su llave ante Independiente Santa Fe, y se queda con la serie en los cuartos de final, los dos equipos más grandes de Argentina volverán a verse las caras en una instancia decisiva a nivel internacional. Por lo pronto, Boca deberá atender sus compromisos en el Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing antes de retomar el sueño sudamericano.

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