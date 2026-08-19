IR A
IR A

El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito"

Gustavo Sofovich apuntó contra la biopic de Moria Casán y consideró que la figura del legendario conductor y director de televisión quedó minimizada, a pesar de su afecto por "La One".

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V.

Redes sociales

El hijo de Gerardo Sofovich se sumó a la ola de críticas por la serie de Moria Casán que cosecha tantos aplausos como detractores, y criticó el papel que ocupa su padre en la ficción. "Queda minimizado".

A 100 años del nacimiento de Marilyn Monroe, Barbie recrea su inolvidable vestido rosa de 1953.
Te puede interesar:

Barbie celebra los 100 años de Marilyn Monroe con una muñeca inspirada en un momento icónico

Gustavo Sofovich rompió el silencio sobre el lugar que le dieron al productor de TV en la biopic de "La One", quien falleció en 2015 y que encarna el actor Sebastián Arzeno.

El mediático opinó sobre el impacto que tiene la historia de la vedette en la década del 60 y el 70. "Tuvo mucho que ver con la carrera de Moria", aseguró Sofovich. A pesar de esto, destacó la libertad que da el formato y terminó diciendo que "igual es ficción".

El reclamo del heredero de Gerardo Sofovich tiene que ver con la falta de contacto por parte de los realizadores: "Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso para usar el nombre. Lo mío es una boludez chiquita, pero me hubiera gustado un llamado".

Cómo fueron los primeros pasos de Moria Casán

Gustavo Sofovich recordó el papel que tuvo su padre, Gerardo Sofovich, en los inicios de la carrera de vedette de Moria Casán. "A Moria la descubre Carlos A. Petit. Si no me equivoco, debuta en Los doctores las prefieren desnudas, y de ahí pasa al teatro con Gerardo". Los famosos tuvieron un vínculo clave con éxitos rotundos en teatro y televisión, pero también por fuertes cruces mediáticos, distanciamientos y reconciliaciones a lo largo de décadas. Se distanciaros por dos años en el 2008 cuando Gerardo elogió a Flor de la V, al final hubo reconciliación en el ciclo de la diva Esta ncohe con Moria Casán, en Magazine, con una entrevista cara a cara.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Su familia confirmó que estuvo rodeado de sus hijos en sus últimos momentos.

Luto: murió un famoso mago que dejó su marca en una generación

Wisin destacó que el crecimiento del género trasciende los escenarios.
play

Wisin creó la Universidad del Perreo para "proteger el legado" del reguetón

Vera Spinetta construyó una carrera propia en la actuación y también incursionó en la música y la poesía.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija del histórico Luis Alberto Spinetta

Licha y Muri llevan varios años juntos.

La decisión que tomó la esposa de Lisandro Martínez tras los rumores de infidelidad y las dudas por su edad

Sotessel hizo la primera prueba y se emocionó en un video con De Paul.

Tini en París: los detalles del vestido con un diseño exclusivo para el casamiento con De Paul

Kelly McGillis alcanzó la fama internacional gracias a su papel en Top Gun.

Qué fue de la vida de Kelly McGillis, la actriz que causó furor en Top Gun

últimas noticias

Legisladoras y representantes de Mocha Celis y la CHA, durante el homenaje. 

Emotivo homenaje a Carlos Jáuregui y Mocha Celis en la Legislatura porteña: "El orgullo al poder, el odio al carajo"

Hace 29 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 19 de agosto de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3910 del miércoles 19 de agosto de 2026

Hace 47 minutos
Maxi Diorio se refirió a los rumores sobre una relación con un famoso conductor.

Maxi Diorio enfrentó los rumores que lo vinculaban con un famoso conductor: "¿Vos estabas con el desodorante?"

Hace 53 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 19 de agosto de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto de 2026

Hace 1 hora
Un hombre de 55 años apuñaló a su expareja en el pecho e intentó suicidarse. 

Femicidio en Rosario: asesinó a su esposa de 7 puñaladas e intentó quitarse la vida

Hace 1 hora