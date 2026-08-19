El hijo de Gerardo Sofovich criticó la serie de Moria por el papel de su padre: "Quedó chiquito" Gustavo Sofovich apuntó contra la biopic de Moria Casán y consideró que la figura del legendario conductor y director de televisión quedó minimizada, a pesar de su afecto por "La One". Agregar C5N en









Casán se alejó de Sofovich en medio de reclamos por el favoritismo hacia Flor de la V. Redes sociales

El hijo de Gerardo Sofovich se sumó a la ola de críticas por la serie de Moria Casán que cosecha tantos aplausos como detractores, y criticó el papel que ocupa su padre en la ficción. "Queda minimizado".

Gustavo Sofovich rompió el silencio sobre el lugar que le dieron al productor de TV en la biopic de "La One", quien falleció en 2015 y que encarna el actor Sebastián Arzeno.

El mediático opinó sobre el impacto que tiene la historia de la vedette en la década del 60 y el 70. "Tuvo mucho que ver con la carrera de Moria", aseguró Sofovich. A pesar de esto, destacó la libertad que da el formato y terminó diciendo que "igual es ficción".

El reclamo del heredero de Gerardo Sofovich tiene que ver con la falta de contacto por parte de los realizadores: "Me hubiera gustado que los productores me hubieran pedido permiso para usar el nombre. Lo mío es una boludez chiquita, pero me hubiera gustado un llamado".