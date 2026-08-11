11 de agosto de 2026 Inicio
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Una de las mujeres colombianas que murieron en el accidente de helicóptero en Brasil era la influencer Sofía Murillo

Tres integrantes de la misma familia (abuela, madre e hija) y el piloto de la aeronave fallecieron al estrellarse en una zona boscosa de Río de Janeiro. La joven compartía contenido de belleza, maquillaje y cuidado de la piel en sus redes sociales.

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Tres generaciones de la misma familia fallecieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Tres generaciones de la misma familia fallecieron en el accidente de helicóptero en Río de Janeiro.

Redes sociales
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El siniestro ocurrió por la mañana en la región de Vista Chinesa, dentro del área de Alto da Boa Vista, en la zona sur de la ciudad. El Departamento de Bomberos recibió el aviso cerca de las 11:10 y movilizó al Grupo de Operaciones Aéreas, que localizó la nave destruida en una ladera de difícil acceso.

Las víctimas fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años; su hija, Wendy Manrique, de 37; su nieta, Sofía Murillo, de 17; y el piloto, Alessandro Rocha.

Quién era Sofía Murillo, la influencer colombiana fallecida en un accidente de helicóptero en Brasil

La joven colombiana compartía contenido de belleza, maquillaje y cuidado de la piel, además de mensajes sobre autoestima, en Instagram y TikTok, donde había conformado una comunidad de más de 250 mil seguidores.

Sofía Murillo había formado una nutrida comunidad en Instagram y TikTok.

Sofía Murillo había formado una nutrida comunidad en Instagram y TikTok.

Su última publicación, en la que mostraba una rutina de entrenamiento, fue compartida apenas tres días antes del accidente, el 5 de agosto.

Tras conocerse la noticia de su muerte, miles de seguidores coparon las redes sociales con mensajes de condolencia ante la conmoción por la tragedia, que se cobró la vida de tres generaciones de una familia.

Un viaje de vacaciones que terminó en tragedia

Las tres mujeres habían arribado a Río de Janeiro el lunes en lo que representaba su primera visita a Brasil. Tenían previsto quedarse hasta el martes posterior y ya habían recorrido varios puntos emblemáticos de la ciudad, además de realizar una escapada a Búzios, en la Región de los Lagos. El vuelo en helicóptero formaba parte de las actividades contratadas para festejar el cumpleaños de 15 de una de las adolescentes del grupo.

En total, seis miembros de la familia planeaban hacer el recorrido aéreo. Rocío, Wendy y Sofía subieron a la primera aeronave. En tanto, la quinceañera se quedó en el hangar junto a sus padres, Víctor Manrique y Daniela Castañeda, a la espera de un segundo turno. Ese segundo vuelo nunca salió.

Mientras aguardaban en la sala de espera, los familiares escucharon a un empleado mencionar que la aeronave había realizado un "aterrizaje forzoso". Pese a los reclamos de información, no les comunicaron en ese momento la gravedad de la situación. Finalmente, se enteraron del desenlace fatal a través de la cobertura de los portales de noticias mientras aún permanecían en el lugar.

Incendio y operativo de rescate

El helicóptero, un modelo Robinson R44, impactó de lleno contra la ladera en un sector de vegetación tupida. A raíz del choque, la aeronave explotó y provocó un incendio forestal en los alrededores. Aunque las dotaciones de bomberos lograron controlar las llamas, los cuatro ocupantes murieron en el acto.

El despliegue de rescate requirió la intervención de unos 40 militares, 11 vehículos y cuatro unidades operativas. La complejidad del terreno obligó a los rescatistas a emplear técnicas de descenso con cuerdas y equipos especiales para acceder hasta el lugar donde se hallaban los restos.

Hasta el momento, las autoridades locales no brindaron precisión sobre las causas del siniestro y mantienen abierta una investigación para determinar las circunstancias del accidente.

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