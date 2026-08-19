19 de agosto de 2026 Inicio
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Escándalo en Misiones: festejaron un cumpleaños con una torta decorada con una esvástica

La Justicia de Oberá investiga el hecho tras la denuncia del padre de un nene de cinco años, quien apareció en las fotos del festejo con el brazo extendido, haciendo el saludo nazi.

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La Justicia de Oberá investiga el hecho.

La Justicia de Oberá investiga el hecho.

La Justicia de Oberá, Misiones, abrió este miércoles una causa penal contra los organizadores de un cumpleaños tras la denuncia del padre de un nene de cinco años. El hombre acudió a la Policía porque su exmujer publicó fotos del festejo en donde se ve una torta con una esvástica y al menor haciendo el saludo nazi.

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El caso llegó a los tribunales a partir de dos presentaciones judiciales. La denuncia principal la realizó un hombre de 56 años en la Seccional Segunda, luego de reconocer a su hijo en las imágenes que su exesposa subió a la red social Facebook.

La causa quedó bajo la responsabilidad del Juzgado de Instrucción 2 de Oberá. La autoridad judicial ordenó distintas medidas para esclarecer lo sucedido y determinar la responsabilidad penal de las personas adultas que estaban en el lugar.

La madre del menor subió las fotografías durante el cumpleaños número 44 de su actual pareja, un hombre apodado "Nito". En una de las fotos aparecía una torta de crema cubierta con chocolate con una esvástica en el centro, mientras el nene realizaba el saludo característico del nazismo junto al cumpleañero.

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La publicación de las imágenes provocó indignación y repudio entre la comunidad de Misiones. Ante la repercusión negativa, la mujer puso un sticker digital sobre la torta para ocultar el símbolo nazi y tapó la cara del niño.

La Justicia busca determinar quiénes participaron de la reunión y en qué circunstancias se tomaron las fotografías. Los investigadores analizan el material para establecer si los hechos denunciados constituyen un delito contemplado por las leyes argentinas.

El marco legal del país establece sanciones a través de la Ley Nacional 23.592 de Actos Discriminatorios. Esta norma fija penas de un mes a tres años de prisión para quienes realicen propaganda o participen en organizaciones basadas en ideas de superioridad racial o religiosa.

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