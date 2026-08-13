Polémica en Brasil: Flávio Bolsonaro mintió en su CV y tuvo que salir a dar explicaciones El candidato presidencial se había atribuido el estudio de un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del cual nunca hubo un registro oficial de que lo haya aprobado. Instalado el tema, publicó luego en X los distintos diplomas de su formación académica "para que no queden dudas". Por Agregar C5N en









El candidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se compruebe que mintió en su currículum vitae en el Parlamento y tuvo que salir a dar explicaciones. “Fue un error”, reconoció su equipo de campaña luego de que saliera a la luz que el líder derechista se había atribuido el estudio de un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del cual nunca hubo un registro oficial de que lo haya aprobado.

Una vez instalado el tema, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, publicó en X los distintos diplomas de su formación académica que recibió a lo largo de los años "para que no queden dudas".

Según reveló el sitio de noticias g1, en las páginas oficiales del parlamentario en el Senado, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj) y en biografías de campaña se le atribuían a Bolsonaro un posgrado en Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), en base al CV presentado en su momento por Bolsonaro.

Javier Milei viajó a San Pablo para participar del acto donde Flávio Bolsonaro lanzó formalmente su candidatura presidencial. EFE Ante la consulta sobre la veracidad de los mismos, la universidad le aclaró al medio que no encontró registros que indicaran que Flávio Bolsonaro hubiera estudiado en la institución.

El posteo de Flavio Bolsonaro Por medio de una publicación en X, Flávio Bolsonaro señaló: “Para que no quede ninguna duda sobre mi formación académica, adquirida a través de muchos años de duro estudio y dedicación, aquí están mis diplomas”.

A posterior, enumeró sus diferentes cualificaciones: Licenciado en Derecho por la Universidad Cândido Mendes (inscrito en el Colegio de Abogados de Brasil desde 2006); Especialista en políticas públicas de la IUPERJ-UCAM y de la Escuela de Políticas Públicas y Gobierno; y un MBA en Emprendimiento y Desarrollo de Nuevos Negocios por la Fundação Getúlio Vargas (FGV). Para que não restem dúvidas sobre minha formação acadêmica, conquistada à base de vários anos de muito estudo e dedicação, seguem meus diplomas:



- Bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes (Advogado inscrito na OAB desde 2006);



- Especialista em Políticas Públicas… pic.twitter.com/NjWTiwUX3B — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 13, 2026