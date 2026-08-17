Un futbolista noqueó de un pelotazo a una fotógrafa en Brasil El incidente sucedió durante el encuentro de los playoffs de la cuarta división entre los equipos Gama y São José. La trabajadora de prensa recibió el impacto en la cara por un rechazo violento de un defensor y se desmayó al instante. Por Agregar C5N en









El momento en el que Tiago Pedra rechaza el balón que impacta en el rostro de la fotógrafa.

Un jugador del club São José de la Serie D de Brasil desmayó de un pelotazo en la cara a una reportera gráfica durante los primeros minutos del partido de vuelta frente al club Gama por los playoffs.

El hecho comenzó con una jugada de riesgo en el área visitante. El defensor Tiago Pedra despejó el balón de forma violenta hacia el exterior del campo de juego para evitar un gol en su propia valla.

El deportista no calculó la fuerza ni la dirección del remate. La pelota impactó de manera directa en el rostro de la trabajadora de prensa.

La mujer se tambaleó por el golpe y perdió el conocimiento al instante. El autor del disparo pidió disculpas inmediatas ante los reproches de los rivales.

em brasília, grosseiramente falando, o zagueiro tiago pedra, do são josé, desmaiou uma fotógrafa com uma bicuda. a bola já tinha saído pela linha de fundo e o jogador emendou uma pancada na cabeça da menina, que logo foi ao chão. pic.twitter.com/47boNF3vRg — árbitro de vídeo (@leandrolopes) August 16, 2026 Los profesionales de la salud de ambos planteles se acercaron al sector para asistir a la víctima. Los jugadores de los dos equipos se quitaron sus camisetas para ventilar a la fotógrafa en el césped.