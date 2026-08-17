17 de agosto de 2026 Inicio
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Un futbolista noqueó de un pelotazo a una fotógrafa en Brasil

El incidente sucedió durante el encuentro de los playoffs de la cuarta división entre los equipos Gama y São José. La trabajadora de prensa recibió el impacto en la cara por un rechazo violento de un defensor y se desmayó al instante.

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El momento en el que Tiago Pedra rechaza el balón que impacta en el rostro de la fotógrafa.
El momento en el que Tiago Pedra rechaza el balón que impacta en el rostro de la fotógrafa.

Un jugador del club São José de la Serie D de Brasil desmayó de un pelotazo en la cara a una reportera gráfica durante los primeros minutos del partido de vuelta frente al club Gama por los playoffs.

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El hecho comenzó con una jugada de riesgo en el área visitante. El defensor Tiago Pedra despejó el balón de forma violenta hacia el exterior del campo de juego para evitar un gol en su propia valla.

El deportista no calculó la fuerza ni la dirección del remate. La pelota impactó de manera directa en el rostro de la trabajadora de prensa.

La mujer se tambaleó por el golpe y perdió el conocimiento al instante. El autor del disparo pidió disculpas inmediatas ante los reproches de los rivales.

Los profesionales de la salud de ambos planteles se acercaron al sector para asistir a la víctima. Los jugadores de los dos equipos se quitaron sus camisetas para ventilar a la fotógrafa en el césped.

La reportera recuperó la consciencia unos segundos después sin complicaciones severas de salud. Tras el susto, Gama goleó por 4 a 0 a São José y logró el ascenso a la Serie C.

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