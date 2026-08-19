River la pasa mal en Colombia y empata 0-0 contra Independiente Santa Fe por el partido de ida de los octavos de final El Millonario, que busca el triunfo para iniciar la llave con el pie derecho, enfrenta al conjunto de Bogotá en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La vuelta será la próxima semana en el Monumental. Por Agregar C5N en









Nahuel Bustos y Tomás Galván pelean por el balón. @RiverPlate Tomás Galván, una de las sorpresas en el 11 titular de Coudet. River visita a Independiente de Santa Fe en Bogotá. C5N

River empata 0-0 con Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en el marco del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Millonario busca un triunfo que lo deje bien posicionado de cara a la vuelta en el Monumental, mientras que el equipo colombiano pretende hacerse fuerte en Bogotá frente a uno de los grandes candidatos en el torneo. El árbitro es el venezolano Jesús Valenzuela y a cargo del VAR está el ecuatoriano Carlos Orbe.

Todos preparados pic.twitter.com/Xq6NRRdmtT — River Plate (@RiverPlate) August 20, 2026 El entrenador de River, Eduardo Coudet, dispuso que Thiago Almada sea suplente contra Independiente Santa Fe después de su esperado debut en el triunfo 2-0 contra Argentinos Juniors, por lo que Tomás Galván ingresó en su lugar. Además, ante la lesión de Gonzalo Montiel y la falta de alternativas, Lautaro Rivero entró para que Lucas Martínez Quarta sea lateral derecho, mientras que Facundo González reemplaza a Francisco Ortega, Fausto Vera a Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré a Lucas Beltrán.

El encuentro de ida se disputa después de que fuera postergado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por el terremoto que afectó a Colombia. La vuelta se llevará adelante el 26 de agosto a las 21:30 en el Monumental y definirá al rival del vencedor de la llave entre Olimpia y Vasco da Gama, que se enfrentarán este jueves en Paraguay después del empate 0-0 en la ida.

Por lo pronto, el equipo de Coudet finalizó en la primera posición del Grupo H con 14 puntos, después de sumar cuatro triunfos y dos empates. Por su parte, el conjunto colombiano afronta esta instancia ya que terminó tercero en el Grupo E de la Copa Libertadores con ocho unidades, luego de dos victorias, dos igualdades y dos derrotas.

Independiente Santa Fe vs. River, por la Copa Sudamericana: formaciones Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Hugo Rodallega y Alexis Zapata. DT: Pablo Repetto.