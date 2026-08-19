19 de agosto de 2026 Inicio
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Javier Milei reunirá a empresarios, ministros y gobernadores en el cierre del Council of the Americas

El mandatario expondrá este jueves en el Hotel Alvear ante el sector privado. Lo acompañarán varios funcionarios del Gabinete y algunos mandatarios provinciales. La Casa Rosada busca despejar dudas sobre la reactivación de la actividad y consolidar el rumbo económico.

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El discurso del Presidente apuntará a consolidar la narrativa oficial.

El discurso del Presidente apuntará a consolidar la narrativa oficial.

El presidente Javier Milei cerrará este jueves la 23° edición del Council of the Americas en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de detallar el rumbo de su programa y transmitir certidumbre sobre la reactivación económica ante el sector privado.

Francisco y Manuel Adorni.
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La conferencia organizada por Americas Society/Council of the Americas en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) comenzará a las 8.15. La apertura de la jornada estará a cargo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

A las 9.45 expondrá el ministro de Economía, Luis Caputo, quien mantuvo una reunión previa con la titular de la entidad, Susan Segal, para analizar los avances de las reformas y las oportunidades de negocios e inversión en la Argentina.

La presencia del Gabinete ocurre en una etapa donde el oficialismo busca traducir la estabilidad financiera en bienestar social, un aspecto que el propio jefe de Estado sintetizó durante el acto por el aniversario de la muerte de José de San Martín con la frase: "Si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor".

Los gobernadores y ministros expondrán los proyectos de infraestructura en minería y energía

La primera parte del evento concentrará los paneles de sectores estratégicos. Allí participarán los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut), junto a los principales directivos de empresas energéticas y mineras.

Posteriormente tomará la palabra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para detallar los cambios normativos vigentes. A su término, el canciller Pablo Quirno abordará la agenda internacional ante los ejecutivos reunidos en el recinto.

El Presidente buscará afianzar la confianza de los inversores en la reactivación económica

Milei presentará su discurso a las 12.30 en un marco favorable por la flexibilización de créditos en dólares para empresas y la baja en la inflación mayorista de julio, un resultado que el mandatario celebró con la frase: "Y al final julio empezó con cero".

El discurso de clausura apuntará a consolidar la narrativa oficial centrada en la continuidad del proceso de desinflación, el acceso al financiamiento y la tracción de la actividad económica real.

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