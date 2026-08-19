Juicio por Diego Maradona: un abogado defensor aseguró que la Junta Médica analizó estudios que no eran del 10 Nicolás D’Albora, quien defiende a la coordinadora de la prepaga imputada, alertó en la última audiencia que en el expediente hay exámenes médicos realizados entre 2012 y 2015 que pertenecen a Don Diego Maradona, no al astro del fútbol. Por Agregar C5N en









Dalma y Gianina con Burlando en el juicio por la muerte del Diez.

El abogado Nicolás D’Albora, que defiende a la coordinadora de la prepaga imputada, Nancy Forlini, advirtió en la última audiencia que en el expediente hay estudios médicos realizados entre 2012 y 2015 que son de Don Diego Maradona, el padre del astro del fútbol.

D'Albora identificó la confusión cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi mencionó que el 10 de la Selección argentina tenía una enfermedad renal crónica basándose en estudios que databan de 2015, cuando Diego Maradona estaba en Dubai. Estos estudios habían sido incluidos en el expediente al comienzo de la investigación, cuando Forlini aún no estaba imputada.

El abogado solicitó al tribunal un oficio a la prepaga a fin de corroborar el número de socio de esos análisis y el registro de migraciones de ese año para chequear si el exDT estaba o no en el país, según publicó Infobae.

Escándalo en el juicio por Maradona



¿Confundieron estudios médicos de Diego Armando Maradona con los de su padre? Confusión entre expedientes y peritajes.



#C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/ci8F3WyOIg — C5N (@C5N) August 19, 2026 Por qué podría ser un escándalo para el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona El error podría poner en la cuerda floja a la Junta Médica, una de las pruebas clave de la Fiscalía. El equipo de peritos expertos que recibe ese nombre realizó un informe basándose en las pruebas acumuladas en toda la causa durante el primer juicio, incluyendo historias clínicas y estudios de Diego, y concluyeron que el fallecimiento del Diez se podía evitar.

La confusión de expedientes se dio en la recta final del debate oral y durante las declaraciones de la Junta Médica, que se retomarán este jueves. La hipótesis que abona este grupo de profesionales de la salud es que la muerte de Maradona se pudo haber evitado si los imputados prestaban atención a sus síntomas y le daban un tratamiento adecuado a sus antecedentes clínicos.

Las defensas no descartaron solicitar, otra vez, la nulidad del proceso. “Es tan inedito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer”, señaló Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque. Mientras que Diego Olmedo, defensor del psicólogo Carlos Díaz, coincidió en que “es gravísimo” y “desautoriza a la Junta Médica”. El primer juicio fue anulado en 2025 luego de que descubrieran que la exjueza Julieta Makintach filmaba un documental a escondidas en las audiencias.