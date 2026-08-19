19 de agosto de 2026 Inicio
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El Gobierno anunció la licitación para privatizar el Belgrano Cargas: serán 50 años de concesión

Las vías, talleres y trenes pasarán a manos privadas, pero no podrán participar empresas manejadas por Estados extranjeros. El Estado se desprende de locomotoras y vagones y la empresa actual se disuelve. La red ferroviaria tiene 7600 km de vías en 14 provincias, clave para la logística nacional.

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La red ferroviaria tiene 7600 km de vías y comprende 14 provincias. 

La red ferroviaria tiene 7600 km de vías y comprende 14 provincias. 

El gobierno de Javier Milei confirmó que el tren Belgrano Cargas será privatizado. La convocatoria a licitación será por 50 años y tanto las vías como talleres y trenes pasarán a manos privadas, aunque quedarán excluidas las empresas controladas por Estados extranjeros. La actual compañía estatal será liquidada y el material rodante se venderá en remate público.

Luis Caputo, ministro de Economía de Javier Milei.
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De esta manera, el Estado se corre del negocio del transporte de cargas y lo transfiere al sector privado. La red ferroviaria, que atraviesa 14 provincias con más de 7.600 km de extensión, quedará bajo concesión de distintos operadores que deberán mantener la infraestructura y podrán cobrar peajes por su uso. Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta oficial de X. "Avanza la privatización del Belgrano cargas para ponerla en valor", anunció el funcionario.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. se dividirá en tres áreas. Por un lado, las vías e inmuebles serán concesionados a dos compañías que deberán mantener la infraestructura y podrán cobrar peajes. En cuanto a los talleres, quedarán en manos de otros dos operadores por medio siglo, encargados de reparar y poner a punto las formaciones; y el material rodante —locomotoras y vagones— será vendido en remate público, con la obligación de reacondicionamiento por parte de los compradores, que luego podrán alquilarlos.

El proceso ya tiene fechas definidas: los pliegos se publicarán en el Boletín Oficial y plataformas internacionales; las ofertas podrán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9:59 y los sobres se abrirán ese mismo día después de las 10. Todo se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, además del Banco Mundial (DGMarket) y la web del Ministerio de Economía.

La red ferroviaria estatal tiene bajo su órbita 7.600 kilómetros de vías repartida en tres líneas (General San Martín, General Urquiza y General Belgrano) que recorren la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

Los motivos detrás de la privatización del Belgrano Cargas

El Gobierno busca atraer inversiones privadas al Belgrano Cargas ofreciendo a los futuros adjudicatarios el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que promete beneficios fiscales y financieros para quienes apuesten por el sector. La idea oficial es que este mecanismo genere mayor interés, más competencia en las ofertas y, en consecuencia, mejores condiciones para el desarrollo de la red ferroviaria.

En la práctica, la decisión implica que el Estado se retira del negocio del transporte de cargas y transfiere toda la operación al sector privado por medio de contratos de medio siglo. Los concesionarios manejarán desde las vías hasta los trenes, con la expectativa de mejorar la eficiencia y atraer capital. Sin embargo, también supone que el control estatal sobre un servicio estratégico desaparece, dejando en manos de empresas privadas la gestión de un sistema clave para la logística nacional.

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