Nazarena Vélez reveló el dramático momento que vivió en Panamericana mientras manejaba: "Asesinos" La conductora contó la tensión que vivió mientras manejaba su vehículo y preocupó a la audiencia. ¿Qué pasó? Agregar C5N en









Nazarena y el mal momento que atravesó mientras estaba al volante. Captura de pantalla

Nazarena Vélez reveló en su programa de streaming el mal momento que atravesó mientras conducía su auto por la Panamericana. Totalmente conmocionada por lo ocurrido, relató: "Acabo de vivir algo tremendo. Iba manejando por Panamericana y, de una camioneta que iba adelante, saltó un cascote y me dio en el parabrisas. ¡El susto que me pegué! Me podría haber hecho mier…".

En este sentido, la conductora de StoryTime apuntó sin filtro contra los conductores irresponsables que trasladan materiales de construcción sin tomar medidas de precaución: "Asesinos absolutos los que llevan ese tipo de cosas en una camioneta. Si eso que me cayó a mí le pasa a un motociclista, lo mata".

View this post on Instagram A modo de cierre, la actriz reveló en Bondi Live que tomará cartas en el asunto: "Tengo que hacer la denuncia".

Lo confirmó Telefe: cuándo comienza Popstars, conducido por Nico Vázquez Telefe confirmó la fecha de estreno de Popstars. El reality musical llegará a la pantalla el próximo lunes 24 de agosto a las 21:30, con Nicolás Vázquez al frente y transmisión simultánea por Telefe y Disney+. El anuncio fue oficial a través de las redes sociales del canal, donde anticiparon el regreso del formato: "Se encienden las luces del escenario donde los sueños se hacen realidad".

Instagram El programa contará en el jurado con Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor Charlie García, quienes serán los encargados de evaluar a las participantes a lo largo de la competencia. A ellos se suma Martín Cirio en el rol de coach, con la misión de acompañar el proceso emocional y el crecimiento personal de las concursantes durante las etapas de formación.

El certamen apunta a descubrir a las próximas grandes figuras del pop argentino. Luego de una convocatoria federal que reunió a miles de jóvenes de todo el país, el camino hacia la conformación de la próxima gran banda pop argentina comenzará a verse en pantalla desde el 24 de agosto, con un formato producido por Telefe junto a RGB Entertainment y distribuido por Banijay Rights.