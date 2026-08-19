Femicidio en Rosario: asesinó a su esposa de 7 puñaladas e intentó quitarse la vida

La mujer de 56 años fue asesinada por su expareja mientras trabajaba en una reconocida farmacia rosarina. El hombre fue detenido por la policía.

Carina Candelas fue asesinada a puñaladas por su exesposo dentro de una farmacia de Rosario. El ataque ocurrió en el local Marketing Farm donde el femicida encerró a la mujer de 56 años en el depósito del local y la atacó con siete cuchilladas . Luego escapó, intentó quitarse la vida, pero fue detenido por la Policía.

El trágico hecho ocurrió pasadas las 9 y media de la mañana en una reconocida farmacia rosarina ubicada en Dorrego y Zeballos, donde la mujer trabajaba desde hacía dos décadas. "Trabajaba hace mucho en la farmacia , era muy atenta , al igual que todas las chicas. Siempre iba y le pedía consejos para algún medicamento", contó una vecina de la zona que la conocía.

“ Fue rapidísimo . Estaba estacionada en el auto. cuando un auto paró al lado mío y entró alguien a la farmacia. Después noté que alguien salió corriendo y salieron corriendo las chicas de la farmacia. Él se subió de nuevo al auto, un Citroën, y se fue rápido ”, explicó un testigo de la secuencia.

El asesino fue identificado como Martín Banchero de 55 años, quien se dio a la fuga luego de cometer de apuñalar en el pecho a su expareja. Arribó a su domicilio en el barrio República de La Sexta, zona en la que las autoridades finalmente concretaron su detención. Según el testimonio de otro vecino, ambos se habían divorciado hacía seis meses. "Carina tenía problemas con él" , aseguró.

La causa quedó a cargo de la fiscal Laura Riccardo que imputó al caso como femicidio y confirmó que, tras tomar testimonios de allegados, se comprobó que la víctima sufría un constante “hostigamiento” por parte de su expareja. Aunque no existían denuncias previas por violencia de género, el agresor la venía acosando en reiteradas ocasiones, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado y agrava su situación judicial.

#URGENTE | APUÑALARON A UNA MUJER EN PLENO CENTRO



La víctima fue herida con un arma blanca en el tórax y está siendo atendida. El atacante, de unos 50 años, fue detenido por la Policía Motorizada en Colón al 2000.



Investigan los motivos del ataque. pic.twitter.com/UMMhBTjGzj — elTresTV (@elTresTV) August 19, 2026

Femicidio en Devoto

Un violento episodio ocurrió en Villa Devoto durante la madrugada del jueves 13 de agosto, cuando un llamado al 911 alertó que “mi papá mató a mi mamá”. Al llegar al domicilio, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron las investigaciones y personal del SAME constató el fallecimiento de una mujer de 40 años.

Según relataron los propios agentes, el agresor fue encontrado ensangrentado a una cuadra del lugar del crimen y ya con heridas cortopunzantes que habían sido inflingidas por él mismo. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó en C5N los detalles del operativo médico: "Lamentablemente, cuando llegó el equipo, encontramos a una mujer con una herida de arma blanca mortal, ya fallecida. Por su parte, un hombre de la misma edad presentaba lesiones en el cuello y en el tórax".

Romina María de los Ángeles Calvo, de 40 años, fue asesinada a puñaladas por su esposo, Walter Humberto Verón, quien le provocó 46 heridas con una cuchilla de cocina. La agresión fue presenciada por su hija de 8 años, que alertó a su hermano mayor para pedir ayuda. Tras el ataque, el femicida intentó quitarse la vida y quedó internado bajo custodia policial.