Flávio Bolsonaro no pudo registrar su candidatura presidencial en Brasil: qué pasó El senador apareció inscrito en una fuerza política ajena y su postulación oficial quedó trabada. El reloj corre en contra de la campaña opositora, ya que el plazo legal para presentar las candidaturas vence el sábado 15 de agosto. Por Agregar C5N en









Flávio Bolsonaro tiene plazo hasta el sábado.

El senador Flávio Bolsonaro, precandidato por el Partido Liberal (PL), fracasó este jueves en su intento de inscribir su candidatura a la Presidencia de Brasil ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) a causa de su repentina e involuntaria afiliación al partido Misión.

La situación compromete la agenda del principal opositor al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El plazo legal para formalizar las postulaciones de cara a las elecciones de octubre vence el próximo sábado 15 de agosto.

A través de un comunicado, el partido Misión denunció un intento de registro fraudulento con el nombre del congresista. Esa fuerza política advirtió la maniobra indebida en la plataforma, pero sus autoridades no lograron cancelar el acto en el sistema electrónico.

Por su parte, los magistrados electorales descartaron que la inclusión del legislador sea producto de un "hackeo" en su base de datos. El tribunal atribuyó el episodio al uso irregular del sistema por parte de una persona con credenciales oficiales para efectuar inscripciones.

Investigan la falsa afiliación de Flávio Bolsonaro al partido Misión Frente a este escenario de incertidumbre, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, ordenó la apertura de una investigación interna. El magistrado acudió al Ministerio Público Electoral para determinar a los responsables detrás de la falsa afiliación.

De manera simultánea, los apoderados del PL presentaron un recurso formal para desvincular al candidato del partido Misión. El máximo tribunal analiza esta solicitud de desafiliación a contrarreloj para intentar salvar la boleta del senador. Este caso inédito expone vulnerabilidades en los mecanismos de seguridad de los padrones políticos. El conflicto estalla en la recta final del calendario oficial y altera los planes del principal competidor del Partido de los Trabajadores.