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Tras ser internado: quién acompaña al papá de Tini Stoessel en medio de los rumores de distanciamiento

El productor de televisión tuvo que ser ingresado de urgencia a una clínica de San Isidro y se supo quién lo acompaña en este momento.

Volvieron a internar a Alejandro

Volvieron a internar a Alejandro, el papá de Tini Stoessel.

El productor de TV permanecerá bajo observación a la espera de los resultados médicos.
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Fue Pepe Ochoa quien reveló la delicada situación en LAM y, de acuerdo con su relato, al empresario le estaban realizando una serie de estudios médicos para evaluar su estado de salud. Pocas después, Fede Flowers compartió en redes un video de Francisco Stoessel acompañando al empresario desde el sanatorio.

"Fran, hermano de Tini, en la Clínica de la Trinidad de San Isidro acompañando a Alejandro Stoessel tras su internación de urgencia por un dolor en el pecho. Tini y Mariana Muzlera, por el momento, no se hicieron presentes", escribió el periodista junto al video.

Esta noticia se conoce mientras siguen latentes los rumores de distanciamiento entre Tini y sus padres. Incluso, trascendió que la artista no los habría invitado a su casamiento con el futbolista Rodrigo de Paul.

Internaron de urgencia a Alejandro Stoessel: qué le pasó

Alejandro Stoessel, padre de Tini, fue internado este martes en la Clínica Trinidad de San Isidro luego de presentar un fuerte dolor en el pecho.

Captura: internet

Captura: internet

Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de emprender el regreso. Cerca de las 17 acudió a la guardia, donde los médicos le realizaron distintos controles. "Los médicos le hicieron una batería de estudios y decidieron dejarlo internado", informó el periodista Pepe Ochoa en LAM.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial que detalle los motivos de la internación ni el diagnóstico de Stoessel. Sin embargo, la información conocida indica que no fue trasladado a terapia intensiva y que permanece consciente. "Alejandro está bien, está consciente", señalaron sobre su estado actual.

Desde el estudio aseguraron que quien acompaña al empresario es su hijo Francisco Stoessel: "Estuvo con él y después se fue a buscar mudas de ropa porque aparentemente Alejandro se va a quedar internado".

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