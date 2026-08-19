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Platense superó a Coquimbo por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores

El “Calamar” sigue haciendo historia en su primera copa internacional.

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Platense superó a Coquimbo por penales y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense derrotó al equipo chileno Coquimbo Unido por 7-6 en la tanda de penales, luego de igualar sin goles en un partido muy chato y haber empatado 1-1 en el encuentro de ida, para sentenciar una historica clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Nahuel Bustos y Tomás Galván pelean por el balón.
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Lala jugada más clara del conjunto argentino en tiempo reglamentario había llegado a los 43 minutos del segundo tiempo, con un remate del delantero Nicolás López que dio en el travesaño.

Una definición por penales de infarto

En la definición por penales, para el “Calamar” marcaron los defensores Agustín Lagos y Mateo Mendía, los delanteros Nicolás López, Luciano Giménez y Franco Zapiola, el arquero Juan Pablo Cozzani y el mediocampista Martín Barrios.

Por su lado, en el local convirtieron el volante Sebastián Galani, el delantero Nicolás Johansen, los defensores Elvis Hernández y Juan Cornejo, el guardameta Diego Sánchez y el atacante Alejandro Azocar, mientras que el tiro decisivo fue malogrado por el volante Salvador Cordero, que no pudo superar a Cozzani.

Así, Platense continúa escribiendo las páginas más doradas de su historia y avanzó a los cuartos de final de la Libertadores, instancia en la que lo espera Fluminense de Brasil.

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