9 de agosto de 2026 Inicio
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El blooper del año: metió un golazo, saltó a festejar con los hinchas y cayó al túnel del vestuario

El defensor de Coritiba había convertido el 2-0 parcial, saltó las vallas para festejar con su gente y terminó cayendo directo al vacío. El tanto fue anulado y el jugador debió salir del campo tras el golpe, aunque sin lesiones graves.

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El defensor brasileño Jacy Maranhao protagonizó un insólito blooper en el Brasileirao. 

El defensor brasileño Jacy Maranhao protagonizó un insólito blooper en el Brasileirao. 

El defensor brasileño Jacy Maranhao protagonizó un insólito blooper en el Brasileirao al convertir un golazo para Coritiba ante Chapecoense. Lo festejó saltando las vallas y terminó cayendo directo al túnel de vestuarios. El tanto fue anulado y el jugador debió retirarse tras el golpe, aunque no sufrió lesiones graves.

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El zaguero había marcado el 2-0 parcial en el inicio del segundo tiempo, pero su celebración terminó en papelón cuando no advirtió la escalera descubierta que desemboca en los pasillos internos del estadio.

Después del salto, Maranhão se perdió en un agujero y dejó a todos, compañeros, fotógrafos y asistentes, con la boca abierta y las manos en la cabeza, preocupados por su estado, que no solo provocó que terminara afuera por el golpe, sino que encima el gol fue anulado por offside.

Mientras los médicos y auxiliares atendían al defensor en plena boca de vestuarios, el árbitro principal recibió la señal desde la cabina para chequear la jugada en el VAR. Tras varios minutos frente a la pantalla, terminó confirmando que en la acción previa había una falta y decidió anular el gol.

Por suerte, más tarde se vio al jugador en el banco con hielo en el tobillo y su equipo consiguió el 2-0 que le dio aire para cerrar el partido. Al final fue 2-1 y todo quedó en anécdota: Coritiba pelea por meterse en zona de copas, mientras Chapecoense ya tiene un pie en el descenso.

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