Una encuesta dice que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación contra el Comando Vermelho

El sondeo de la consultora AtlasIntel señala también que el 88,8% cree que los muertos son criminales y que al 89,5% le parece adecuado el nivel de violencia empleado por las fuerzas de seguridad.

Por
Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Altos niveles de adhesión a la masacre entre los cariocas.

Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress, COTIDIANO

Una reciente encuesta realizada por la consultora AtlasIntel indica que el 87,6% de los habitantes de las favelas de Río de Janeiro aprueba la megaoperación que se llevó a cabo el martes contra el Comando Vermelho, en la que murieron más de 130 personas.

El operativo policial en Río dejó al menos 130 muertos y unos 80 detenidos.
El exjefe de la DEA en Argentina afirmó que el operativo en Río de Janeiro fue "un total fracaso"

Se trata de un muestreo realizado sobre 1.527 habitantes de la ciudad de Río de Janeiro entre los días 29 y 30 de octubre, es decir, apenas unas horas después de la masacre que conmocionó a todo Brasil y Latinoamérica.

La misma encuesta señala que los cariocas, en general, también aprueban el megaoperativo anti-narco (62,2% a favor / 34,2% en contra / 3,6% no sabe).

Al 62,3% de los encuestados le pareció que el nivel de violencia empleado por las fuerzas de seguridad fue adecuado, mientras que el 34,4% lo consideró excesivo (3,3% respondió que no sabe). Al desglosar las respuestas de los vecinos de las favelas, el apoyo a la violencia policial aumenta: 89,5% lo vio adecuado y el 10,5% lo catalogó como excesivo.

Para el 51,7% de los encuestados, el número de muertos refleja la mejor forma de combatir el crimen, mientras que para el 37% se trata de un intento de conseguir rédito político. Para un 8,9% significa ambas cosas, mientras que el 2,4% respondió que no sabe.

Al ser consultados sobre si los muertos eran criminales o víctimas, el 65,1% de los encuestados los considera criminales, el 27,3% ambas cosas, el 3,6% cree que son víctimas y el 4,1% no sabe. Al posar la lupa sobre los habitantes de las favelas, el 88,8% cree que son criminales, el 9,3% ambas cosas, el 1,8% cree que son víctimas y el 0,2% no sabe.

