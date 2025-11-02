2 de noviembre de 2025 Inicio
El exjefe de la DEA en Argentina afirmó que el operativo en Río de Janeiro fue "un total fracaso"

Para Abel Reynoso, la "Operación Contención" demostró que el gobierno de Cláudio Castro "no tiene idea de cómo controlar el narcotráfico". "No detuvieron a la persona que supuestamente estaban buscando, fue un circo", sostuvo.

El operativo policial en Río dejó al menos 130 muertos y unos 80 detenidos.

El exjefe de la delegación argentina de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Abel Reynoso, aseguró que el operativo en Río de Janeiro que dejó al menos 130 muertos fue "un total fracaso" porque no logró detener al líder del Comando Vermelho ni desarticular la organización.

"Esto que pasó en Brasil es lo que viene pasando en los últimos 30 o 40 años en toda Latinoamérica: no tienen idea de cómo controlar el narcotráfico, la droga y la producción, entonces generan este tipo de operativos para decir 'estamos luchando contra el narcotráfico'", afirmó en Argentina en Vivo por C5N.

Reynoso señaló que pretender combatir el narcotráfico mediante "un enfrentamiento tan violento y tan obvio" como la "Operación Contención", impulsada por el gobernador Cláudio Castro, "es un total fracaso, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo", y cuestionó "cuál era la urgencia y la necesidad de hacerlo en este momento".

"Esto lo hemos visto en México, Colombia, Ecuador y ahora Brasil. Les aseguro que hay una gran cantidad de personas que fallecieron en este operativo que no tenían nada que ver con el narcotráfico", advirtió. También remarcó que el operativo, el más letal en la historia de Río de Janeiro, no cumplió su "objetivo principal": detener a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, el líder del Comando Vermelho.

"En mi carrera he participado en muchos operativos, y cuando las fuerzas de seguridad saben lo que tienen que hacer, están organizadas y hay buena información, es muy específico lo que se hace, no se va a un enfrentamiento total. Ellos sabían que estaban fuertemente armados", subrayó.

"El jefe de ellos desapareció y nadie sabe cómo. Yo puedo asegurar, por la experiencia que tengo, que alguien levantó el teléfono y le avisó: 'Ya vamos para allá'. Desde ese punto de vista, fue un total fracaso porque no detuvieron a la persona que supuestamente estaban buscando", sentenció Reynoso.

"Esto es muy del circo que se hace en todo el mundo cuando al gobierno se le presiona públicamente para hacer algo contra el narcotráfico. Ahora, ¿cuál fue el efecto de esto? Una vez más, la gente va a odiar a la Policía y al sistema, no va a respetar la ley; el narcotráfico va a seguir vendiendo y produciendo droga, los consumidores siguen con su vida, y esto se repite", lamentó.

El exjefe de la DEA destacó que Comando Vermelho "es una pandilla local, no internacional", por lo que representa "un problema interno y social". "Es gente muy marginada económicamente, gente olvidada. Cuando el gobierno no está en zonas importantes, cuando no hay intervención social ni política en un lugar, eventualmente estas situaciones se van a repetir una y otra vez", concluyó.

