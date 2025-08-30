30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

El suceso se produjo luego de una pelea en un bar. La Fiscalía advirtió que el conductor del vehículo cometió el hecho "deliberadamente".

Por
El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

AFP

Al menos una persona murió y otras cinco sufrieron heridas luego de que un hombre atropellara a un grupo de personas en Francia enfrente de un bar. La Fiscalía advirtió que el conductor cometió el hecho "deliberadamente".

Raúl Barboza nació el 22 de junio de 1938 en Buenos Aires, aunque su familia era originaria de Corrientes.
Te puede interesar:

Murió Raúl Barboza, el maestro del acordeón y embajador mundial del chamamé

El suceso se registró en la ciudad francesa de Évreux, donde según la investigación una mujer discutió con unos hombres en un bar, lo que llevó a que los trabajadores del establecimiento nocturno expulse a los clientes que se encontraban en el lugar. Tras ese momento, uno de los implicados chocó a una muchedumbre con la parte trasera de un vehículo.

En tanto, el fiscal de Évreux, Rémi Coutin, marcó que "desgraciadamente, el balance es muy grave" y detalló que una persona falleció en el lugar y otras cinco resultaron heridas, de los cuales dos son hombres de 31 y 52 años que están internados en el hospital de Évreux en grave estado.

También otros dos varones de 34 y 58 años fueron trasladados para ser atendidos, aunque con lesiones leves, mientras que una mujer de 50 años fue asistida en la zona.

En este marco, la Fiscalía informó que detuvo a dos hombres y una mujer y precisó que al menos dos de ellos se encontraban en el vehículo durante el hecho. También señaló que comenzó una investigación en flagrancia por homicidio y tentativa de homicidio y descartó la posibilidad de un acto "terrorista, racista u otra".

Un total de 21 bomberos, integrantes del Servicio Móvil de Urgencia y Reanimación (SMUR) y policías encabezaron el operativo. Por su parte, el alcalde Guy Lefrand afirmó que la situación ya fue controlada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

francia devolvio a madagascar el craneo del rey tuera 128 anos despues

Francia devolvió a Madagascar el cráneo del rey Tuera 128 años después

Kamala Harris, ahora sin custodia oficial.

Trump le quitó la custodia del Servicio Secreto a Harris

Israel avanza con su plan a pesar de la creciente presión internacional.

Israel prepara la ofensiva en Gaza: la declaró "zona de combate" y suspenderá la ayuda humanitaria

Parubii era partidario de que Ucrania se sumara a la Unión Europea.

Ucrania: asesinaron a tiros al expresidente del Parlamento y buscan al atacante

Trump cuestionó el fallo y lo calificó de partidista.

La Justicia de Estados Unidos declaró ilegales la mayoría de los aranceles de Trump

El cuerpo de Weiss permaneció retenido por Hamás 693 días. 

Israel recuperó los cuerpos de dos rehenes asesinados por Hamás

Rating Cero

La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Lali Espóisto cantó junto a Rebelde Way en el Movistar Arena. 

Locura por la aparición de Lali Espósito en el primer show de Erreway

El conductor tuvo su propio reality sobre la vida de su famiia en Uruguay.

Marcelo Tinelli tiene nuevo programa: de qué trata y quiénes lo acompañarán

La influencer tranquilizó a sus seguidores luego del siniestro vial.

La"Tana" de Gran Hermano sufrió un tremendo accidente con su moto: cómo se encuentra

play

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

De qué se trata esta imperdible serie de suspenso disponible en Netflix.
play

Está en Netflix, es un atrapante thriller político y tenés que verlo si te gustó Rehén

últimas noticias

El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia.

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Hace 12 minutos
La pareja se mostró otra vez junta a 20 años de su mediática relación.

¿Hay reconciliación? Shakira cantó Un día de enero y Antonito de la Rúa estaba en el show

Hace 19 minutos
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 31 de agosto

Hace 23 minutos
Mauricio Macri, expresidente y titular del partido amarillo.

Convulsión en el PRO: Mauricio Macri echó a dos hombres del ala de Patricia Bullrich

Hace 51 minutos
Katopodis junto a Kicillof.

Kicillof y Katopodis eligen San Martín para el cierre de campaña en la Primera Sección

Hace 54 minutos