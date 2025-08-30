Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos El suceso se produjo luego de una pelea en un bar. La Fiscalía advirtió que el conductor del vehículo cometió el hecho "deliberadamente". Por







El hecho se produjo en las afueras de un bar en Francia. AFP

Al menos una persona murió y otras cinco sufrieron heridas luego de que un hombre atropellara a un grupo de personas en Francia enfrente de un bar. La Fiscalía advirtió que el conductor cometió el hecho "deliberadamente".

El suceso se registró en la ciudad francesa de Évreux, donde según la investigación una mujer discutió con unos hombres en un bar, lo que llevó a que los trabajadores del establecimiento nocturno expulse a los clientes que se encontraban en el lugar. Tras ese momento, uno de los implicados chocó a una muchedumbre con la parte trasera de un vehículo.

En tanto, el fiscal de Évreux, Rémi Coutin, marcó que "desgraciadamente, el balance es muy grave" y detalló que una persona falleció en el lugar y otras cinco resultaron heridas, de los cuales dos son hombres de 31 y 52 años que están internados en el hospital de Évreux en grave estado.

También otros dos varones de 34 y 58 años fueron trasladados para ser atendidos, aunque con lesiones leves, mientras que una mujer de 50 años fue asistida en la zona.

En este marco, la Fiscalía informó que detuvo a dos hombres y una mujer y precisó que al menos dos de ellos se encontraban en el vehículo durante el hecho. También señaló que comenzó una investigación en flagrancia por homicidio y tentativa de homicidio y descartó la posibilidad de un acto "terrorista, racista u otra".

Un total de 21 bomberos, integrantes del Servicio Móvil de Urgencia y Reanimación (SMUR) y policías encabezaron el operativo. Por su parte, el alcalde Guy Lefrand afirmó que la situación ya fue controlada.