Un barco ruso con 100 mil toneladas de petróleo llegó a Cuba para paliar la crisis energética en la isla El buque Anatoly Kolodkin arribó este martes al puerto de Matanzas con una carga de crudo que representa un alivio temporal para el país, que desde enero sufre el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Por + Seguir en







Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios para abastecimiento de energía. Reuters

El barco petrolero ruso Anatoly Kolodkin arribó este martes al puerto de Matanzas de Cuba, para ayudar a la isla en medio de la crisis energética que atraviesa desde enero por el bloqueo de los Estados Unidos.

El cargamento, con 100 mil toneladas de crudo dispuesto en 750 mil barriles, es el primero en llegar a Cuba en los últimos tres meses. Arribó al puerto a las 7:18 (hora local), momento en el que comenzó a ser descargado, previo a su traslado a las plantas de refinamiento donde terminará convirtiéndose en los próximos días en diésel y fuel oil.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial de Vladimir Putín, aseguró a la prensa local que su país seguirá suministrando ayuda a Cuba: “Por supuesto, Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria a nuestros amigos cubanos”,

De la misma manera, consigna la información de Reuters, destacó: “La desesperada situación en la que ahora se encuentran los cubanos no puede, por supuesto, dejarnos indiferentes, así que seguiremos trabajando en este asunto”.

apagón masivo en cuba Cuba sufrió un masivo apagón por la falta de petróleo. PH Marcel Villa - El País Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había señalado días atrás que no le importaba que la isla recibiera ayuda: “Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba en este momento, no tengo problema. Prefiero dejarlo pasar, ya sea Rusia u otro país, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”.

De todas maneras, la Casa Blanca confirmó que iba a analizar “caso por caso” si permite el arribo de otros buques en las próximas semanas con posibles sanciones y aplicación de aranceles. “No ha habido ningún cambio firme en nuestra política de sanciones”, sostuvo el lunes la vocera Karoline Leavitt.