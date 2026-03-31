31 de marzo de 2026 Inicio
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Polémica por los precios de los huevos de Pascua de Damián Betular: cuánto cuestan

El local Betular Pâtisserie, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, publicó los valores de sus productos para Semana Santa y las redes sociales estallaron en comentarios negativos.

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Damián Betular recibió críticas por los precios de sus huevos de Pascua.

Damián Betular recibió críticas por los precios de sus huevos de Pascua.

Redes sociales

Llega una nueva celebración de Pascua y no faltan los huevos de chocolate, ya sean grandes o chicos, como un programa ineludible de Semana Santa. Sin embargo, como vivimos atravesados por las redes sociales, tampoco faltan las polémicas: en este caso, los usuarios estallaron contra Damián Betular por los precios de sus productos.

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El jurado de MasterChef Celebrity sorprendió a todos con los valores de sus artículos en Betular Pâtisserie. Por ejemplo, las cajas de macarons, su producto estrella, se venden de a 6, 12 y 24 unidades, con precios que van desde $33.600 hasta $132.000. Los sabores disponibles son banana, chocolate, frambuesa, caramelo salado, vainilla y mango maracuyá, todos elaborados con lácteos y frutos secos.

También ofrece tubos de grageas de 180 gramos, que se venden a $28.000. Las grageas blancas tienen pintitas de coco con chocolate blanco, las beige son de almendras con chocolate blanco, las rojizas de caramelo con chocolate con leche y las marrones de avellanas con chocolate con leche.

Polémica por los precios de los huevos de Pascua de Damián Betular

Pero las críticas se centraron en los huevos y la rosca de Pascua, que muchos usuarios consideraron demasiado caras. Otros, en tanto, expusieron que se trata de precios acordes a la calidad y al peso de los productos, en comparación con las marcas industriales que tienen valores relativos aun más costosos.

Así, el huevo chico, de 250 gramos, cotiza a $36.000. El mediano, de 600 gramos, se vende a $80.000, y el grande, de un kilo, a $150.000. Todos están hechos con chocolate con leche y cuentan con relleno de praliné crocante de avellanas y grageas de chocolate almendras.

La rosca, en tanto, es una rosca suisse de crema pastelera de chocolate, chips de chocolate y dulce de leche, y se ofrece a $45.000.

Los internautas esperaban precios más accesibles de parte de un local ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, por lo que no tardaron en descargar sus mensajes negativos sobre el reconocido pastelero.

huevos pascua damián betular 2026
Los huevos de Pascua de Damián Betular, en el centro de la polémica.

Los huevos de Pascua de Damián Betular, en el centro de la polémica.

El motivo por el que Semana Santa cae en fechas diferente cada año

Jueves y Viernes Santo, claro está, siempre caen jueves y viernes. Sin embargo, cada año se celebran en una fecha distinta. Esto encuentra sus motivos en la historia del cristianismo.

Todos los sucesos que se recuerdan en Semana Santa ocurrieron en ocasión de la Pascua judía, o Pésaj, que celebra la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en el Antiguo Egipto. La crucifixión ocurrió el domingo posterior a que Jesús se juntara con sus amigos a festejar esta fecha y disfrutar de la famosa última cena. Sin embargo, aunque se puede pensar que las pascuas judía y cristiana coinciden en la fecha, esto no siempre es así.

Los festejos de la pascua judía arrancan, según el calendario hebreo, el 15 de nisán, un mes que coincide aproximadamente con marzo y abril del calendario gregoriano. Como los meses hebreos son lunares, el 15 de cada mes, o sea la mitad, coincide con la luna llena.

Esto supo generar un descalabro de fechas, ya que el calendario hebreo tiene meses lunares y dura 354 días, mientras que el calendario juliano, que es el que se usaba en el Imperio Romano, era solar y tenía 365 días. Entonces, comenzó a haber inconvenientes.

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Los huevos de chocolate, un clásico de Semana Santa.

Los huevos de chocolate, un clásico de Semana Santa.

En el año 325 se juntaron los obispos en la hoy ciudad turca de Nicea, en lo que se llamó el Primer Concilio de Nicea. Entre varios otros temas, los eclesiásticos decidieron separar definitivamente a la pascua cristiana de la judía y establecieron que fuera siempre domingo, porque la tradición decía que Jesús había resucitado ese día de la semana.

Para determinar cuál era el domingo de Pascua, se estableció que fuera el primer domingo después de la primera luna llena después del equinoccio de primavera (en el hemisferio norte). Esto hace que, según el año, Semana Santa pueda caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril del calendario gregoriano.

Así, el carnaval o carnestolendas es un período festivo que tiene lugar durante los días que anteceden al inicio de la Cuaresma, es decir, los cuarenta días previos a la Pascua. Era un último desenfreno antes de dedicarse a la reflexión y oración en la antesala de la Resurrección, por lo que se celebra el fin de semana anterior al miércoles que da comienzo a esta cuarentena de días.

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