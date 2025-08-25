25 de agosto de 2025 Inicio
Video escalofriante: atropelló a un joven y escapó sin asistirlo

El joven de 19 años, que volvía de trabajar y fue embestido por un Citroen C3 negro permanece internado en grave estado: sufrió una fractura de cráneo.

El hecho ocurrió el sábado a las 13:30 en Banfield. Intentan indentificar al conductor del auto

Un joven de 19 años fue violentamente atropellado cuando volvía de trabajar en Banfield: un auto lo llevó por delante y el conductor escapó sin asistirlo.

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 13:30 en la esquina de Ignacio Correa y La Plata, cuando un auto Citroen C3 negro embistió de frente a la víctima identificada como Jonatan y continuó su recorrido sin detenerse.

Según se puede ver la secuencia por dos cámaras de seguridad del lugar, Jonatan se desplazaba por Correa y al cruzar la calle, el vehículo va directo al joven quien terminó siendo despedido, y tras dar dos vueltas en el aire, cayó sobre el asfalto.

El conductor escapó a alta velocidad por la misma calle que transitaba. De inmediato, dos vecinos se acercaron al lugar para asistir al ciclista, que sufrió graves heridas y fue trasladada al hospital, donde se encuentra internado.

Un joven fue atropellado en Banfield: cómo está su estado de salud

Luego de haber sido embestido por un Citroen C3, Jonatan fue trasladado de urgencia y permanece internado en grave estado en el Hospital Gandulfo, con fractura de cráneo.

Está grave. Sufrió fractura de cráneo. Si sale de esa, hay que hacer reconstrucción facial. No sabemos nada del conductor”, comentó un familiar de la víctima en diálogo con La Unión.

En la investigación del hecho, las filmaciones de cámaras de seguridad de los vecinos serán clave para identificar al responsable. La Policía ya analiza las imágenes para dar con el auto y su conductor.

