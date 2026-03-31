Manuel Adorni suspendió la conferencia de prensa que iba a dar este miércoles en Casa Rosada

Acorralado por las denuncias por enriquecimiento ilícito y un mar de dudas en torno a su patrimonio, el jefe de Gabinete finalmente no responderá preguntas de los periodistas acreditados.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suspendió la conferencia de prensa que tenía programada para este miércoles en Casa Rosada. Acorralado por las denuncias por enriquecimiento ilícito y un mar de dudas en torno a su patrimonio, el funcionario del Ejecutivo finalmente no responderá preguntas de los periodistas acreditados.

La cancelación de la conferencia se produce un día después de que trascendieran nuevos detalles acerca de la adquisición del departamento en el que Adorni vive en la zona más cara del barrio porteño de Caballito .

Según informó este lunes el diario La Nación, el jefe de Gabinete concretó la compra en noviembre de 2025 con un préstamo no bancario de u$s200.000 provisto por dos jubiladas que, al parecer, no tenían ningún vínculo previo con el funcionario.

Los investigadores también pusieron la lupa sobre una vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz, aunque la propiedad figura a nombre de Julieta Bettina Angeletti, la esposa de Adorni.

La fiscalía ordenó oficios a registros de la propiedad y automotores para identificar posibles activos ocultos o no declarados. El objetivo consiste en compulsar toda la información crediticia y societaria de Adorni ante la sospecha de irregularidades en la justificación de sus recientes adquisiciones.

Citan a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Adorni en Caballito

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 citó a la escribana Adriana Mónica Nechevenko para el próximo 8 de abril. Es la primera testigo convocada por el fiscal Gerardo Pollicita que investiga la compra del inmueble en Caballito.

La Justicia busca precisiones sobre Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas, quienes figuran como vendedoras y acreedoras de la operación de compraventa. Según los registros oficiales, el funcionario nacional y su esposa adquirieron la unidad funcional bajo escritura pública y las mujeres habrían facilitado el financiamiento privado que permitió al matrimonio acceder a la propiedad de la calle Miró.

El fiscal Pollicita ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para obtener el folio real digital completo de la matrícula. El requerimiento judicial exige detalles sobre "la existencia, naturaleza, monto y alcances del gravamen inscripto con relación a dicha adquisición". También se solicitó información sobre el antecedente de dominio para reconstruir la cadena de titularidades previas del inmueble.