Misión Artemis 2 a la Luna: ¿qué experimentos realizarán los astronautas de la NASA en el espacio?

Misión Artemis II a la Luna: ¿qué experimentos realizarán los astronautas de la NASA en el espacio?

La NASA vuelve a la Luna con la misión Artemis II , durante 10 días, los astronautas saldrán de la Tierra para orbitar el satélite natural y regresar. Durante ese período de tiempo ellos serán sujetos de estudio y también realizarán experimentos científicos .

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Según informó la NASA, los astronautas serán sujetos de estudio voluntarios y realizarán un conjunto de experimentos para "comprender mejor cómo puede cambiar la salud humana en los entornos del espacio profundo".

Uno de los principales temas que quiere investigar la NASA es cómo los viajes fuera de la órbita baja de la Tierra afectan el estrés, el sueño, la cognición y el trabajo en equipo. Para poder monitorear estos datos, los astronautas usarán dispositivos de pulsera para su salud y seguridad en tiempo real.

La cápsula Orión será impulsada por el poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) , desde el Centro Espacial Kennedy, en un viaje que se extenderá por diez días.

El itinerario incluye rodear la Tierra, impulsarse hacia el espacio profundo y realizar un sobrevuelo a baja distancia de la Luna. De este modo, se simularán las condiciones de un viaje real con tripulación a la superficie, validando cada detalle antes del próximo intento de alunizaje.

¿Quiénes son los astronautas de la NASA viajarán a la Luna?

La tripulación estará integrada por cuatro especialistas seleccionados por su experiencia y trayectoria. El comandante será Reid Wiseman, aviador naval y astronauta entrenado por la NASA desde 2011, con una amplia carrera en vuelos espaciales.

Lo acompañará Victor Glover, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y parte de la generación de astronautas de 2013, quien ya participó en la misión Crew-1 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Glover será además el primer piloto afroamericano en volar a bordo de la cápsula Orión alrededor de la Luna.

Astronautas misión Artemis II de la NASA NASA

La misión contará también con la presencia de Christina Koch, reconocida por haber logrado el vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con 328 días en órbita entre 2019 y 2020. Su experiencia será clave en la evaluación de los sistemas de soporte vital en entornos de larga duración.

Finalmente, el canadiense Jeremy Hansen completará el equipo, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, de la que forma parte desde 2009. Con este grupo diverso, Artemis II simboliza no solo el regreso del hombre al espacio profundo, sino también la consolidación de una cooperación internacional para avanzar en la exploración del universo.