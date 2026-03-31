31 de marzo de 2026 Inicio
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Misión Artemis 2 a la Luna: ¿qué experimentos realizarán los astronautas de la NASA en el espacio?

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeramy Hansen realizarán experimentos para comprender cómo puede cambiar la salud humana en el espacio profundo.

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 Misión Artemis II a la Luna: ¿qué experimentos realizarán los astronautas de la NASA en el espacio?

 Misión Artemis II a la Luna: ¿qué experimentos realizarán los astronautas de la NASA en el espacio?

La NASA vuelve a la Luna con la misión Artemis II, durante 10 días, los astronautas saldrán de la Tierra para orbitar el satélite natural y regresar. Durante ese período de tiempo ellos serán sujetos de estudio y también realizarán experimentos científicos.

Artemis II será la misión que en 2026 despegará con destino hacia la Luna
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Según informó la NASA, los astronautas serán sujetos de estudio voluntarios y realizarán un conjunto de experimentos para "comprender mejor cómo puede cambiar la salud humana en los entornos del espacio profundo".

Uno de los principales temas que quiere investigar la NASA es cómo los viajes fuera de la órbita baja de la Tierra afectan el estrés, el sueño, la cognición y el trabajo en equipo. Para poder monitorear estos datos, los astronautas usarán dispositivos de pulsera para su salud y seguridad en tiempo real.

Nasa, misión Artemis II a la Luna

¿Cuáles son las investigaciones que realizarán los astronautas en el espacio profundo?

  • Biomarcadores inmunitarios: con el objetivo de estudiar las respuestas del sistema inmunitario de los astronautas. Para ello recolectarán muestras de saliva seca antes, durante y después, también se recolectarán muestras de sangre antes y después de la misión. "Los científicos obtendrán información acerca de cómo los sistemas inmunitarios de los astronautas se ven afectados por el aumento del estrés debido a la radiación, el aislamiento y la distancia de la Tierra", explicaron desde la NASA.
  • Respuesta análoga virtual de tejido de un astronauta (AVATAR): Según explicó la NASA, estos chips tienen el tamaño de una memoria USB, y podrían utilizarse para predecir "cómo respondería una persona a diversos factores estresantes, como la radiación o tratamientos médicos, incluyendo fármacos". Fabricados con células humanas, estos chips imitan el funcionamiento de tejidos como el cerebro, el corazón, el hígado y decenas de otros órganos". Estos chips contienen células desarrolladas a partir de donaciones de sangre proporcionadas por los miembros de la tripulación previas al vuelo para crear sustitutos en miniatura, o “avatares”, de su médula ósea.
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  • Medidas estándar de Artemis II: la tripulación entregará biológicas de sangre, orina y saliva para su salud desde seis meses antes del lanzamiento del Artemis II, cuando regresen a la Tierra, también llevarán a cabo pruebas adicionales de los movimientos de la cabeza, los ojos y el cuerpo, entre otras tareas de desempeño funcional.

¿Cómo será el viaje de la tripulación Artemis II?

La cápsula Orión será impulsada por el poderoso cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), desde el Centro Espacial Kennedy, en un viaje que se extenderá por diez días.

El itinerario incluye rodear la Tierra, impulsarse hacia el espacio profundo y realizar un sobrevuelo a baja distancia de la Luna. De este modo, se simularán las condiciones de un viaje real con tripulación a la superficie, validando cada detalle antes del próximo intento de alunizaje.

¿Quiénes son los astronautas de la NASA viajarán a la Luna?

La tripulación estará integrada por cuatro especialistas seleccionados por su experiencia y trayectoria. El comandante será Reid Wiseman, aviador naval y astronauta entrenado por la NASA desde 2011, con una amplia carrera en vuelos espaciales.

Lo acompañará Victor Glover, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea estadounidense y parte de la generación de astronautas de 2013, quien ya participó en la misión Crew-1 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Glover será además el primer piloto afroamericano en volar a bordo de la cápsula Orión alrededor de la Luna.

Astronautas misión Artemis II de la NASA

La misión contará también con la presencia de Christina Koch, reconocida por haber logrado el vuelo espacial individual más prolongado realizado por una mujer, con 328 días en órbita entre 2019 y 2020. Su experiencia será clave en la evaluación de los sistemas de soporte vital en entornos de larga duración.

Finalmente, el canadiense Jeremy Hansen completará el equipo, en representación de la Agencia Espacial Canadiense, de la que forma parte desde 2009. Con este grupo diverso, Artemis II simboliza no solo el regreso del hombre al espacio profundo, sino también la consolidación de una cooperación internacional para avanzar en la exploración del universo.

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