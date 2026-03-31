Donald Trump anunció el retiro de las tropas estadounidenses de Irán "en dos o tres semanas" El presidente de Estados Unidos confirmó que el repliegue de sus fuerzas militares se concretará "muy pronto" y aseguró que las operaciones realizadas en Medio Oriente cumplieron el objetivo de un "cambio de régimen" en el país persa. Por + Seguir en







Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes en la Casa Blanca que el repliegue de sus fuerzas militares en Irán se concretará "muy pronto, en dos o tres semanas". El mandatario justificó la decisión tras dar por cumplido el objetivo de un "cambio de régimen" y el inicio de gestiones con el nuevo liderazgo.

Durante el anuncio, el mandatario republicano destacó que la operación permitió debilitar la infraestructura enemiga a largo plazo. "Les llevará entre 15 y 20 años reconstruir lo que destruimos", afirmó Trump, quien además dio por iniciadas las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo incluso antes de la salida total.

Respecto a los últimos movimientos tácticos, el jefe de Estado detalló el impacto contra objetivos de la Guardia Revolucionaria. "Anoche destruimos una gran cantidad de instalaciones de fabricación de misiles (…) Los hemos golpeado muy duro", aseguró al ratificar el éxito de la reciente ofensiva aérea.

Sobre la seguridad marítima, Washington delegará el control del estrecho de Ormuz a los actores regionales. En ese sentido, Trump sostuvo que su administración no intervendrá más en la zona y que "Francia, China y otros países podrán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos".

La cancillería iraní exige el cese total de las hostilidades El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, advirtió que su país no aceptará un alto el fuego temporal y reclama el fin de todos los conflictos regionales. El funcionario describió la confianza hacia Washington como "nula" y descartó responder a la propuesta de paz mientras persistan los ataques.