30 de marzo de 2026 Inicio
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Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela: "Un hito clave del plan de Donald Trump"

El Departamento de Estado del país norteamericano anunció la reapertura, en el marco del programa de fases del republicano luego de la captura de Nicolás Maduro.

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Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela.

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En un comunicado, el organismo a cargo de Marco Rubio detalló el modo de las gestiones del país norteamericano sobre el venezolano: "Desde marzo de 2019, la labor diplomática de Estados Unidos en Venezuela se ha llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), la oficina diplomática interina del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia)".

En tal sentido, anunció que la embajada estadounidense en Venezuela fue reabierta. "Hoy reanudamos oficialmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela. En enero, la embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas para dirigir los esfuerzos del Gobierno de Estados Unidos sobre el terreno en Venezuela en calidad de encargada de negocios", marcó.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump y Nicolás Maduro.

Donald Trump y Nicolás Maduro.

También señaló que se realiza un plan de obras en el edificio: "El equipo de la embajadora Dogu está restaurando el edificio de la cancillería de la embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares".

"La reanudación de las operaciones en la embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres etapas del Presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad para interactuar directamente con el Gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado", destacó el Departamento de Estado.

Nicolás Maduro, desde la cárcel en Nueva York, llamó a la reconciliación en Venezuela

Después de su comparecencia judicial en Estados Unidos, Nicolás Maduro difundió un mensaje en redes sociales en el que buscó llevar calma a sus seguidores, agradeció las muestras de apoyo y volvió a insistir con la necesidad de diálogo en Venezuela.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que está firmado también por su esposa Cilia Flores, destacó el acompañamiento recibido a través de cartas, mensajes y oraciones. Allí aseguró que ambos se encuentran “bien, firmes y serenos”, y que ese respaldo funciona como un sostén emocional en medio del proceso judicial que enfrenta en Nueva York.

"Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente", comienza el texto publicado la cuenta oficial del exmandatario.

Acto seguido, Maduro remarcó el valor de la unidad del pueblo venezolano en contextos adversos y sostuvo que las expresiones de apoyo fortalecen su compromiso político. En esa línea, planteó que ese respaldo se traduce en “fuerza moral” y en una reafirmación de sus convicciones.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien", instó.

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