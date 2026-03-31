A qué hora juega Bolivia vs Irak, por el repechaje al Mundial 2026: cómo verlo en vivo La Verde disputará la última posibilidad para poder lograr el pase la Copa del Mundo. El ganador entrará al Grupo I compartiendo dicha instancia con Francia, Senegal y Noruega. Por + Seguir en







El partido de repechaje al Mundial 2026 entre Bolivia e Irak será el miércoles 31 a las 00

El Mundial 2026 entró en la recta final y Bolivia tendrá la última chance para poder lograr el pase a la competencia mundialista luego de 32 años al enfrentarse con Irak en la final del Repechaje Internacional del torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El conjunto verde logró su lugar en el Repechaje luego de finalizar séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, y viene de darle vuelta un partido durísimo a Surinam en las semifinales tras imponerse por 2-1.

En dicho choque, los surinameses empezaron con ventaja gracias al gol del defensor Liam Van Gelderen a los 3 minutos del complemento. Sin embargo, los dirigidos por Óscar Villegas no se resignaron y lograron dar vuelta la historia gracias a las anotaciones de Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros, a los 72 y 79 minutos de juego, respectivamente.

En caso de lograr una victoria, Bolivia regresará a un Mundial después de 32 años de ausencia, tras su última participación, justamente en Estados Unidos 1994. En total disputó tres ediciones: también estuvo en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

Pensando en el 11 que saldrá a la cancha en México, Villegas podría realizar un solo cambio respecto a la última victoria en la instancia anterior: en la mitad del campo de juego, donde podría jugar de titular Robson Matheus por Robson Tome.

Por su parte, Irak logró la clasificación a la final del Repechaje Internacional por haber superado 3-2 en el global a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de las Eliminatorias Asiáticas. El equipo asiático también quiere hacer historia y romper con la racha de 40 años sin participar en los Mundiales, ya que la última vez que lo hizo fue en México 1986, donde quedaron eliminados en primera ronda. El ganador del choque lo clasificará directamente el Grupo I donde competirá en la instancia junto a Francia, Senegal y Noruega. Bolivia vs. Irak: a qué hora juega y cómo verlo en vivo Día: miércoles 31 de marzo

miércoles 31 de marzo Hora: 00

00 Televisión: D Sports

D Sports Estadio: BBVA (México)

BBVA (México) Árbitro: Iván Barton

Iván Barton VAR: Tatiana Guzmán Bolivia vs. Irak: probables formaciones Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Óscar Villegas. Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.