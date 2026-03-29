29 de marzo de 2026 Inicio
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Atentado frustrado en Francia: querían estallar una bomba en una transitada calle de París

Según el gobierno galo, hay "vínculos" del incidente con el actual conflicto en Medio Oriente. Un joven de 17 años fue detenido con 650 gramos de polvo explosivo.

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La bomba iba a ser detonada cerca del edificio del Bank of America en París.

La bomba iba a ser detonada cerca del edificio del Bank of America en París.

EFE

Un joven de 17 años fue detenido durante la madrugada del sábado por la Policía francesa en un presunto intento de atentado terrorista con bomba en proximidades de un edificio del Bank of America en París. Otro individuo logró escapar.

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La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés) indicó que abrió una investigación por presuntos delitos relacionados con el terrorismo. Laurent Nuñez, ministro del Interior francés, aseguró que hay "vínculos" del incidente con el actual conflicto de Medio Oriente.

Según anticiparon, el joven detenido tenía en su poder una "bomba casera". Las primeras pericias indicaron que el explosivo tenía una carga de 650 gramos de polvo explosivo e iba a ser detonada sobre la calle de La Boétie, en una zona muy turística de la capital de Francia.

Ahora, los presuntos delitos que deberá enfrentar el apresado incluyen tentativa de daños mediante incendio o por un medio peligroso, la fabricación de un artefacto incendiario o explosivo, la posesión y el transporte de esos dispositivos con la intención de preparar daños peligrosos, y la participación en una asociación delictiva terrorista.

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"Enhorabuena por la rápida intervención de una unidad de la prefectura de Policía de París, que permitió frustrar durante la noche en París un acto violento de naturaleza terrorista", celebró Núñez, y añadió: "La vigilancia se mantiene en un nivel muy alto. Felicito a todas las fuerzas de seguridad e inteligencia, plenamente movilizadas bajo mi autoridad en el actual contexto internacional".

La Policía reportó que el incidente ocurrió a primera hora del sábado, cuando agentes vieron a dos sospechosos que llevaban una bolsa de compras cerca de las instalaciones del Bank of America en el Octavo distrito de la capital francesa.

Uno de los sospechosos sostenía un encendedor e intentaba prender un dispositivo. Tras la persecución por parte de la prefectura de policía de París, quien llevaba el bidón fue atrapado, mientras que su cómplice logró escapar.

El funcionario galo señaló a principios de esta semana que, desde que estalló la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, las autoridades francesas tuvieron que incrementar la protección personal de algunas figuras de la oposición iraní y que reforzaron la seguridad en torno a lugares que podrían ser un objetivo, incluidos sitios vinculados a intereses de Estados Unidos y a la comunidad judía.

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