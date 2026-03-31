31 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Irán amenazó con atacar a 18 empresas tecnológicas en Estados Unidos a las que acusa de "espionaje terrorista"

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que Microsoft, Google, Apple, Tesla y Nvidia, entre otras, pueden ser atacadas a partir de este miércoles. El pedido a los empleados y vecinos de estas compañías.

Por
El ataque iraní a los centros de datos de Amazon en Medio Oriente.

El ataque iraní a los centros de datos de Amazon en Medio Oriente.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) advirtió en un comunicado que a partir de este miércoles 18 empresas en Estados Unidos pueden ser blanco de ataques por participar de "espionaje terrorista" y le pidió al personal y a los vecinos de estas compañías que abandonen la zona.

Los 4 equipos europeos que ya están en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Se define el Repechaje al Mundial 2026: estos son los últimos 4 equipos europeos que clasificaron

En un comunicado publicado en su diario oficial Sepah News, el CGRI aseveró que las instituciones que contribuyen a las operaciones de inteligencia, tecnología de comunicaciones e inteligencia artificial utilizadas en ataques contra Irán serán consideradas "objetivos legítimos".

Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Palantir, Nvidia, JP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42 y Boeing son las compañías que se convertirán en blanco de ataques iraníes.

"Dado que el elemento principal en el diseño y seguimiento de objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de tecnología de la información y la comunicación (TIC) e inteligencia artificial (IA), en respuesta a esta operación terrorista, a partir de ahora las principales instituciones que participan en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos", argumentaron desde el CGRI en relación a los asesinatos de autoridades iraníes de parte de Estados Unidos.

A principios de este mes, drones iraníes atacaron centros de datos de Amazon en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, interrumpiendo las operaciones de Amazon Web Services en la región.

Donald Trump confirmó que quiere el petróleo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pretende "apoderarse del petróleo de Irán", en el marco de la guerra conjunta con Israel, por el cual se registró una intensa escalada militar. Además, advirtió que podría controlar la isla de Kharg, que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

En diálogo con Financial Times, Trump afirmó que pretende administrar el petróleo de Irán, que es una potencia energética a nivel mundial. "Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", expresó.

En tal sentido, remarcó que podría ordenar un operativo para dominar la isla de Kharg, luego de que Estados Unidos atacara a ese punto petrolero. "Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente", señaló.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña

Cuba necesita unos 100.000 barriles diarios para abastecimiento de energía. 

Un barco ruso con 100 mil toneladas de petróleo llegó a Cuba para paliar la crisis energética en la isla

Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela.

Estados Unidos reabrió su embajada en Venezuela: "Un hito clave del plan de Donald Trump"

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán rechazó el plan de tregua de EEUU: "Es muy excesivo y poco realista"

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó el precio del petróleo.

El barril de petróleo se disparó a u$s115 y las bolsas asiáticas abrieron con una caída del 5%

Irán está en guerra con Estados Unidos e Israel.

Irán reportó apagones en Teherán y el norte del país en medio de ataques israelíes

Rating Cero

El presunto contacto físico dejó a uno de los participantes al borde de la expulsión.

¿Expulsión en puerta?: dos participantes de Gran Hermano se fueron a la manos

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.
play

Muerte de La Tota Santillán: apareció un pendrive que podría abrir novedades en la causa

El 26 de abril Flor Vigna se enfrentará contra la streamer mexicana Alana Flores. 

Desafío extremo: Flor Vigna compartió su rutina para perder 8 kilos para su próxima pelea

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe llevan al teatro el drama romántico del filme Secreto en la montaña

Hija de Luis Alberto Spinetta, logró construir una identidad propia dentro del cine, el teatro y la televisión.

Qué fue de la vida de Vera Spinetta, hija del Luis Alberto Spinetta

La mediática volvió al reality con una historia atrás de resiliencia.

Gran Hermano: la revancha de Tamara Paganini, desde la estigmatización hasta la mediación con Telefe

últimas noticias

play

Temporal y caos en Mar del Plata: en pocos minutos, el agua inundó calles y tapó autos

Hace 7 minutos
Italia no jugará el Mundial y estallaron las redes sociales.

Italia quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva: los mejores memes en redes sociales

Hace 12 minutos
 La continuidad del servicio podría verse comprometida por el aumento del combustible. 

Los colectivos del AMBA reducirán su frecuencia por el aumento del gasoil

Hace 24 minutos
Cazzu, cantante nacida en Jujuy.

La Ley Cazzu se debatirá en el Congreso argentino tras su presentación en México: de qué se trata

Hace 27 minutos
Las cámaras de la panadería registraron el momento en el que el hombre se acercó a la menor. 

Detuvieron a un hombre que acosó a una nena de 7 años en una panadería

Hace 1 hora