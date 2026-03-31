Irán amenazó con atacar a 18 empresas tecnológicas en Estados Unidos a las que acusa de "espionaje terrorista"

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que Microsoft, Google, Apple, Tesla y Nvidia, entre otras, pueden ser atacadas a partir de este miércoles. El pedido a los empleados y vecinos de estas compañías.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) advirtió en un comunicado que a partir de este miércoles 18 empresas en Estados Unidos pueden ser blanco de ataques por participar de "espionaje terrorista" y le pidió al personal y a los vecinos de estas compañías que abandonen la zona.

En un comunicado publicado en su diario oficial Sepah News, el CGRI aseveró que las instituciones que contribuyen a las operaciones de inteligencia, tecnología de comunicaciones e inteligencia artificial utilizadas en ataques contra Irán serán consideradas "objetivos legítimos".

Cisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple , Google , Meta, IBM, DEL, Palantir , Nvidia , JP. Morgan , Tesla , GE, Spire Solution, G42 y Boeing son las compañías que se convertirán en blanco de ataques iraníes.

"Dado que el elemento principal en el diseño y seguimiento de objetivos terroristas son las empresas estadounidenses de tecnología de la información y la comunicación (TIC) e inteligencia artificial (IA), en respuesta a esta operación terrorista, a partir de ahora las principales instituciones que participan en operaciones terroristas serán nuestros objetivos legítimos ", argumentaron desde el CGRI en relación a los asesinatos de autoridades iraníes de parte de Estados Unidos.

A principios de este mes, drones iraníes atacaron centros de datos de Amazon en Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos, interrumpiendo las operaciones de Amazon Web Services en la región.

Donald Trump confirmó que quiere el petróleo de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que pretende "apoderarse del petróleo de Irán", en el marco de la guerra conjunta con Israel, por el cual se registró una intensa escalada militar. Además, advirtió que podría controlar la isla de Kharg, que concentra el 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

En diálogo con Financial Times, Trump afirmó que pretende administrar el petróleo de Irán, que es una potencia energética a nivel mundial. "Para ser honesto con ustedes, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunas personas estúpidas en Estados Unidos dicen: '¿Por qué haces eso?' Pero son personas estúpidas", expresó.

En tal sentido, remarcó que podría ordenar un operativo para dominar la isla de Kharg, luego de que Estados Unidos atacara a ese punto petrolero. "Tal vez tomemos la isla de Kharg, tal vez no. Tenemos muchas opciones. Eso también significaría que tendríamos que estar allí durante un tiempo. No creo que tengan ninguna defensa. Podríamos tomarla muy fácilmente", señaló.