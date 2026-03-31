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Muerte de La Tota Santillán: apareció un pendrive que podría abrir novedades en la causa

A casi dos años del fallecimiento del conductor, la Justicia investiga si hay información importante para la causa y porqué su línea se reactivó desde la cárcel. Cual es la hipótesis de la familia.

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.

El conductor habría dejado alguna pista de quien lo tenía amenazado.

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A un año y medio de la muerte de "la Tota" Santillán, trascendió que el conductor dejó un documento clave que podría dar alguna pista en la investigación. El artista pereció con un 90% del cuerpo quemado, sin signos de defensa, con líquido inflamable a su alrededor y en su propia casa.

Los actores se vistieron como los vaqueros con sombreros de ala ancha y botas.
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El nuevo elemento es un pendrive que el presentador dejó a una persona de confianza antes de su fallecimiento, y que podría tener información relevante para establecer un giro en la causa.

En las últimas horas, el periodista Juan Etchegoyen reveló en MitreLive sugirió que la Tota presentía un desenlace fatal y que tomó los recaudos para que salga a la luz en caso su final. "Hay nerviosismo de parte de la familia de la Tota", empezó el panelista de la TV Pública.

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"La causa sigue abierta, a casi dos años de la muerte, y el teléfono celular del animador sigue secuestrado", detalló el comunicador. Además, remarcó que la familia desconfió del abogado Juan Pablo Merlo, porque según ellos el letrado "desapareció" cuando lo llamaban, por el trágico desenlace.

Se especula que el dispositivo contiene videos, imágenes o documentos que podrían hablar de las amenazas o presiones que el amigo de Rodrigo Bueno estaba recibiendo.

El enigma del celular y la foto de WhatsApp

Otro dato que llamó la atención es que la línea de celular que tenía La Tota fue reactivada y en la foto de perfil de la cuenta ( WhatsApp) hay un hombre detenido en una celda, sentado, con un ventilador y un horno eléctrico de fondo. "La familia sostiene que ese número no se podía vender porque estaba bajo investigación judicial", y avalan la hipótesis de que al mediático lo mataron, aseguró Etchegoyen.

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