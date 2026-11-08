Tras perder las elecciones legislativas, Donald Trump admitió que su política migratoria fue "demasiado dura"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió las mayorías en las dos cámaras del Congreso el último miércoles a manos del partido Demócrata. A menos de una semana de esa derrota electoral, el mandatario norteamericano reconoció que su política migratoria fue "demasiado dura" y aseguró que le "encantaría hacer algo en materia de inmigración" junto a la oposición.
Trump consideró en diálogo con CBS News que su política migratoria restrictiva lo "ayudó y perjudicó" en los comicios del 3 de noviembre ya que le reconocieron "cerrar la frontera" y "deportar a los delincuentes", pero reconoció que expulsaron "gente con buenos trabajos que el único delito que habían cometido era haber ingresado al país ilegalmente".
"Ahora bien, hay una gran parte del país que piensa que deberían ser expulsados. Y hay otra gran parte del país que piensa que se les debería permitir quedarse si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, en un hotel o haciendo algo y, en algunos casos, pagando impuestos", admitió el empresario republicano.
"Creo que fue demasiado dura", concluyó Trump respecto a su política migratoria, pero también sostuvo que hay personas que dirían que su gestión de la migración es "genial" y otras que dirían que es "demasiado dura".
La política migratoria de Donald Trump
De acuerdo a un conteo de los avisos del registro oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojó que hubo al menos 57 fallecimientos en sus centros de detención entre el 23 de enero de 2025 y el 23 de agosto de 2026. Además, Human Rights Watch y Physicians for Human Rights contabilizaron al menos 52 muertes hasta el 4 de junio de 2026, según un informe publicado por ambas organizaciones.
Por otra parte, la comunicación institucional de los organismos que intervienen en el cumplimiento y la reglamentación de las políticas migratorias llaman "aliens" a los inmigrantes promoviendo su deshumanización y discriminación, principalmente a través del Departamento de Seguridad Nacional. Durante Navidad y Fin de Año ofrecieron bonos de miles de dólares por "autodeportarse".