Tras perder las elecciones legislativas, Donald Trump admitió que su política migratoria fue "demasiado dura" A cinco días de perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, el presidente norteamericano hizo autocrítica de su gestión de las migraciones. Se registraron más de 50 muertes en los centros de detención de ICE. Por Agregar C5N en









Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos. Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdió las mayorías en las dos cámaras del Congreso el último miércoles a manos del partido Demócrata. A menos de una semana de esa derrota electoral, el mandatario norteamericano reconoció que su política migratoria fue "demasiado dura" y aseguró que le "encantaría hacer algo en materia de inmigración" junto a la oposición.

Trump consideró en diálogo con CBS News que su política migratoria restrictiva lo "ayudó y perjudicó" en los comicios del 3 de noviembre ya que le reconocieron "cerrar la frontera" y "deportar a los delincuentes", pero reconoció que expulsaron "gente con buenos trabajos que el único delito que habían cometido era haber ingresado al país ilegalmente".

"Ahora bien, hay una gran parte del país que piensa que deberían ser expulsados. Y hay otra gran parte del país que piensa que se les debería permitir quedarse si son buenas personas que trabajan en una empresa de jardinería, en un hotel o haciendo algo y, en algunos casos, pagando impuestos", admitió el empresario republicano.

"Creo que fue demasiado dura", concluyó Trump respecto a su política migratoria, pero también sostuvo que hay personas que dirían que su gestión de la migración es "genial" y otras que dirían que es "demasiado dura".

La política migratoria de Donald Trump De acuerdo a un conteo de los avisos del registro oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrojó que hubo al menos 57 fallecimientos en sus centros de detención entre el 23 de enero de 2025 y el 23 de agosto de 2026. Además, Human Rights Watch y Physicians for Human Rights contabilizaron al menos 52 muertes hasta el 4 de junio de 2026, según un informe publicado por ambas organizaciones.