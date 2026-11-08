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Así fue la sorpresiva aparición de Milo Ventimiglia en una serie policial antes del éxito de This Is Us

Mucho antes de convertirse en una figura reconocida, el actor ya sumaba experiencias en la pantalla chica con papeles muy distintos entre sí.

Esta fue la aparición de Milo Ventimiglia en una reconocida serie policial antes de triunfar en This Is Us.

Esta fue la aparición de Milo Ventimiglia en una reconocida serie policial antes de triunfar en This Is Us.

GQ
  • Milo Ventimiglia tuvo una participación en una reconocida serie policial en los comienzos de su carrera.
  • En ese episodio interpretó a un joven que atravesaba una situación difícil.
  • Antes de alcanzar el éxito, también formó parte de varias producciones televisivas.
  • Su papel en This Is Us lo convirtió en uno de los actores más queridos de la ficción estadounidense.

La televisión estadounidense suele convertirse en una oportunidad para que actores que recién empiezan su carrera consigan papeles que los acompañen durante años. La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales es uno de esos ejemplos: a lo largo de sus temporadas, recibió a numerosas figuras que después alcanzaron el éxito en Hollywood. Entre ellas estuvo Milo Ventimiglia, quien apareció en uno de sus episodios mucho antes de convertirse en uno de los protagonistas de un reconocido drama familiar.

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En 2003, cuando todavía buscaba personajes cada vez más complejos, el actor se sumó a la ficción policial protagonizada por Mariska Hargitay y Christopher Meloni. Por entonces, acababa de ganar popularidad gracias a su participación en Gilmore Girls, donde interpretó a Jess Mariano, el joven rebelde que conquistó a Rory. Su paso por la serie de NBC fue breve, pero le permitió explorar un registro muy diferente al de sus trabajos anteriores.

Milo Ventimiglia y su aparición en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Milo Ventimiglia y su aparición en La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales.

Cómo fue la aparición de Milo Ventimiglia en La Ley y el Orden

Antes de llegar a La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, Ventimiglia había participado en producciones como Boston Public y CSI. Más adelante, alcanzó una mayor popularidad con Héroes, donde interpretó a Peter Petrelli durante más de 70 episodios. También formó parte de Gotham y The Whispers, mientras continuaba sumando experiencia con personajes de distintas características.

En La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales, el actor se puso en la piel de Lee Healy. Su personaje era un joven que había sufrido abusos y que mentía sobre la identidad de su agresor, una decisión que terminaba perjudicando a su padrastro y a su propia madre. En aquel episodio, Ventimiglia lucía un aspecto muy distinto al que mostró años después en sus trabajos más conocidos: era más joven y todavía no llevaba barba, un detalle que hace que algunos espectadores no lo reconozcan al volver a ver la serie.

Milo Ventimiglia como Jack Pearson en This Is Us.

Milo Ventimiglia como Jack Pearson en This Is Us.

Sin embargo, uno de los papeles más importantes de su carrera llegaría con This Is Us, el drama de NBC que se estrenó en 2016 y lo convirtió en una figura reconocida por el público. La ficción cuenta la historia de una familia a través de distintas etapas de su vida y combina momentos del presente con recuerdos del pasado. Ventimiglia interpretó a Jack Pearson, un padre cariñoso y esposo de Rebecca. Su historia, atravesada por una infancia difícil y las heridas del pasado, convirtió a Jack en uno de los personajes más queridos de la serie y en una figura central de sus momentos más emotivos.

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