Tomás Aranda le agradeció a Lionel Messi tras el título de Boca de la Tabla Anual: "Es un privilegio"

El mediocampista del Xeneize, considerado una de las joyitas del club, le dedicó un mensaje especial al astro luego de la consagración en la Bombonera.

El futbolista de Boca Tomás Aranda , quien volvió a jugar el sábado contra Defensa y Justicia luego de ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de peroné en agosto, le agradeció al astro Lionel Messi después de que lo seleccionara como una de las 10 grandes del fútbol a nivel mundial.

En un juego con complicidad con la marca deportiva que lo viste desde hace años, Messi había armado una lista de los jugadores que ve con potencial en el deporte y mencionó a nada más ni nada menos que a Aranda . Así, bajo el lema Diez capítulos que reescriben el futuro del juego, el rosarino se encargó de "bendecir" a los futuros cracks que están dando sus primeros pasos no solo en las mejores ligas de Europa, sino de todo el mundo.

En tal sentido, Aranda manifestó su gratitud en diálogo con ESPN tras el título de Boca en la Tabla Anual y se mostró contento. "La verdad, como digo siempre, es un privilegio. Ser elogiado por él, que me haya elegido es un privilegio para mí. Cien por cien agradecido con él y toda la gente", expresó.

Por otro lado, reconoció la compleja situación que atravesó tras lesionarse durante un entrenamiento. "Fue un momento difícil para mí. Gracias a mi familia y a los médicos de Boca pude jugar y ser campeón" , admitió.

El futbolista de 19 años compartió el plantel con el astro cuando el entrenador Lionel Scaloni lo convocó a la gira de amistosos de la Selección argentina en la previa del Mundial 2026, por lo que dialogaron, compartieron entrenamientos e incluso se mostraron juntos en una foto.

Leandro Paredes, tras la consagración de Boca: "Soñé toda mi vida con esto"

La consagración de Boca tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera dejó postales inolvidables, pero ninguna tan emotiva como la de su capitán y referente, Leandro Paredes. Luego del agónico gol de Enner Valencia en el descuento que le dio el título al Xeneize, el mediocampista rompió en llanto y se desahogó tras cumplir el gran objetivo de su regreso al club. "Ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Soñé toda mi vida con esto", afirmó entre lágrimas al coronar una temporada en la que volvió para ser el líder futbolístico del equipo.

En medio del festejo con sus compañeros e hinchas, Paredes reveló en diálogo con la prensa un detalle íntimo sobre las horas previas a la definición del campeonato. "Mi psicóloga me mandó una frase que dice: 'A veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo nuestros propios sueños'. Así que me toca disfrutar", confesó el número 5 de Boca, remarcando que desde el primer día que emigró a Europa soñó con pegar la vuelta y festejar un campeonato siendo protagonista.

El volante central completó una campaña memorable con la camiseta azul y oro, sumando 40 partidos disputados, 3.078 minutos en cancha, cuatro goles -incluido el del triunfo en el Superclásico disputado en el Monumental- y seis asistencias. A pesar del desgaste físico que lo obligó a ser reemplazado a los 76 minutos por Valencia, Paredes aseguró que jamás perdió la fe en la consagración: "Confié hasta el último segundo. No lo llamo suerte, lo llamo constancia y trabajo".