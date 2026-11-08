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Allanaron a Mauro Icardi tras la denuncia de Wanda Nara por lesiones a su hija Francesca

El exfutbolista fue allanado en el barrio privado La Isla de Nordelta luego de ser eximido de prisión por el juez Orlando Abel Díaz. Le secuestraron dispositivos electrónicos y pertenencias de la menor de edad.

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Mauro Icardi dentro de su mansión en Nordelta durante el allanamiento de la Policía bonaerense.

Luego de que el juez Orlando Abel Díaz lo eximiera de prisión, Mauro Icardi fue allanado este domingo por la Policía bonaerense en el marco de la causa que lo investiga por "lesiones leves agravadas" a su hija Francesca a raíz de la denuncia que realizó Wanda Nara.

La Justicia determinó la prohibición de acercamiento a menos de 100 metros de Icardi a su hija mayor.
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El procedimiento estuvo a cargo de personal del Destacamento Villa La Ñata y fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, del Departamento Judicial de San Isidro. Durante el operativo también estuvo presente personal del Sistema de Emergencia Social de Tigre, perteneciente al área de Infancia.

De la mansión del exfutbolista en el barrio privado La Isla de Nordelta la Policía se llevó una computadora MAcBook Apple, el dispositivo desde donde la niña de 11 años habría contactado a su madre; un teléfono iPhone 17 PRO, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate a nombre de Francesca Icardi.

De acuerdo a las capturas de chats compartidas por la periodista Naiara Vecchio, la nena le escribió a Martín Migueles y le envió un mail a Wanda desde la computadora pidiéndole a ambos que la fueran a buscar "como sea". "Me pegó y arrancó de los pelos", le contó la niña a la pareja de su madre y agregó: "Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas".

Cuál es la situación judicial de Mauro Icardi

Mientras avanza la investigación se mantiene en pie una medida cautelar que le prohíbe al exjugador del Galatasaray acercarse y mantener contacto con su hija durante 45 días. La eximición de prisión no modifica esa restricción, sino que determina que no determina que no deberá cumplir una eventual condena en la cárcel.

El juez Díaz consideró que, al ser la pena por "lesiones leves agravadas" de entre seis meses y dos años, la sanción podría ser de ejecución condicional. Según consta en el documento judicial, el abogado Francisco Oneto solicitó a las 8:15 que se concediera al futbolista la eximición de prisión, en los términos del artículo 185 del Código Procesal Penal bonaerense.

Aún así, Icardi deberá comparecer ante la juzgado en los próximos cinco días para formalizar el beneficio ya que, de caso contrario, la eximición podrá ser revocada.

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