El intendente de Luján sobre la visita de León XIV: "Nos tiene que inspirar para pensar cómo reconstruimos nuestra Patria"

Leonardo Boto detalló los preparativos para la misa multitudinaria que el Papa encabezará frente a la Basílica, a la vez que advirtió el camino que marcará el líder de la Iglesia Católica para la dirigencia política argentina.

El intendente de Luján, Leonardo Boto, visitó los estudios de TVR en la previa de la histórica gira del papa León XIV en la Argentina . Durante la entrevista, el jefe comunal brindó detalles sobre el despliegue logístico y organizativo que llevará adelante su distrito, que será escenario de uno de los eventos centrales de la visita papal: una misa masiva frente a la Basílica de Luján.

"Estamos emocionados, hay un montón de actores con los que hay que coordinar", aseguró el exconcejal al referirse al trabajo conjunto que involucra al municipio, la Provincia de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad y las autoridades eclesiásticas para garantizar el desarrollo del acontecimiento.

Respecto al proceso de elección de la sede, el jefe comunal remarcó que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) fue la encargada de proponer formalmente a la Basílica de Luján para recibir al Pontífice, mientras que la decisión y confirmación final estuvieron a cargo de la administración del Vaticano.

En diálogo con los conductores Juan Di Natale y Carolina Papaleo, Boto recordó además su experiencia personal con el líder de la Iglesia Católica, a quien conoció cuando viajó a Roma, y destacó que tuvo dos oportunidades en las que estuvo con el papa Francisco.

"Creo que el Papa va a despertar la conciencia pero que no va a ser inmediato, igual que lo que pasó con Francisco... El Papa no se va a meter en la política chiquita, sino en la política grande. Pienso que nos tiene que inspirar para pensar en cómo sentamos las bases para recuperar y reconstruir la Patria. Pensar la política pero con P mayúscula, en grande. Cómo construimos un proyecto que incluya a todos los argentinos", advirtió el dirigente justicialista.

El Papa León XIV saluda mientras sube al avión papal, rumbo a Uruguay para la primera etapa de su viaje a Sudamérica. Vatican Media

Críticas a Milei y la crisis en Paraguay, y la derrota de Trump

El intendente de Luján, Leonardo Boto, analizó la reciente destitución del presidente paraguayo Santiago Peña tras el escándalo del Ueno Bank, al que calificó como "un déjà vu del 2001".

"Es un poco lo que nos pasa en la región con estas minorías que se quedan con el Estado y tienen una visión patrimonialista. Creo que ya no es un tema de ser de derecha: o defienden a la patria y al pueblo o son vendepatrias", disparó el político sobre la alineación del líder del Partido Colorado con Norteamérica y el sistema financiero.

En esa misma línea, se refirió al escenario en Estados Unidos y la derrota de Donald Trump en las legislativas, señalando que "el factor bolsillo fue decisivo" y que la pérdida de mayorías en ambas cámaras abre un nuevo mapa de relaciones para la Argentina y la región en un duro revés para Milei. "Así llegamos hasta acá, donde terminamos siendo administrados por uno de afuera; pero esta gran derrota de Trump abre una nueva perspectiva", concluyó.