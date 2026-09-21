El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV en Argentina: una por una, todas sus actividades

El sumo pontífice arribará desde Uruguay al país el domingo 8 de noviembre por la tarde y se quedará hasta el miércoles al mediodía, cuando partirá rumbo a Perú, en lo que será el cierre de su gira por Sudamérica.

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV.

El Vaticano publicó este lunes la agenda oficial del papa León XIV en Argentina , en el marco de la gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en abril de 1987.

Los detalles de la visita del papa León XIV, entre la preocupación por los jóvenes, el trabajo y "la necesidad de encuentro"

Según el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

A las 17:20 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei A las 18:30, en el Palacio Libertad, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

La segunda jornada comenzará a las 9:15 con una visita a los operadores y personas asistidas del Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11:30, León XIV celebrará una misa en el Monumento de los Españoles. Por la tarde, a las 16:10, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

Luego, a las 17:30, se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada continuará a las 18:45 con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Finalmente, a las 19:45, el Papa compartirá una cena con los obispos en la Casa Arzobispal.

La agenda del Papa en Argentina: martes 10 de noviembre

El martes estará dedicado principalmente a Córdoba. León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La agenda del Papa en Argentina: miércoles 11 de noviembre

La última jornada de León XIV en la Argentina comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. A las 10, el Papa viajará a Luján para celebrar una misa en el predio ubicado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Luego regresará a Buenos Aires. A las 13:30 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y a las 14 partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira latinoamericana.

El Gobierno celebró la confirmación de la visita

Tras la confirmación oficial de la agenda, la Oficina del Presidente celebró el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina. El comunicado destacó que el Pontífice llegará al país en respuesta a las invitaciones formuladas por el presidente Javier Milei y por la Iglesia argentina.

El Gobierno también remarcó que el Papa mantendrá un encuentro con Milei en la Casa Rosada y que participará de una reunión con autoridades, el cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Además, agradeció a León XIV y a la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina por el trabajo conjunto y señaló que las distintas áreas del Estado continuarán coordinando los preparativos para la visita, que calificó como "un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos".