8 de noviembre de 2026 Inicio
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Tragedia familiar en Brasil: mueren diez personas, entre ellas cinco niños, tras caer con un coche a un lago

Ocurrió en el municipio de Barra Mansa, en Río de Janeiro. Las víctimas ya se encontraban sin vida cuando fueron retiradas del vehículo, informaron las autoridades.

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La cantidad de pasajeros en el interior de la cabina superaba el límite permitido para ese automóvil.

La cantidad de pasajeros en el interior de la cabina superaba el límite permitido para ese automóvil.

Diez miembros de una misma familia, entre ellos cinco niños, murieron ahogados tras precipitarse el automóvil que los transportaba a un lago en una zona rural del municipio de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro, durante la madrugada de este domingo.

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Un peatón descubrió el siniestro en las primeras horas del día. Esta persona observó el coche bajo el agua y alertó de inmediato a los servicios de emergencia para habilitar las tareas de rescate.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar con personal especializado. El Gobierno del estado de Río de Janeiro emitió un comunicado oficial sobre el estado de los ocupantes: "Las víctimas ya se encontraban sin vida cuando fueron retiradas del vehículo".

La cantidad de pasajeros en el interior de la cabina superaba el límite permitido para ese automóvil. Los reportes de la prensa local confirmaron además la presencia de una bebé entre los menores fallecidos en el lugar.

La Policía Civil investiga las circunstancias del siniestro

Los efectivos policiales iniciaron las averiguaciones pertinentes para determinar los motivos exactos del despiste. Los primeros informes oficiales señalan la falta total de iluminación en el área.

El cuerpo de Bomberos movilizó a dos buzos para ejecutar el operativo de extracción. Los especialistas trabajaron bajo el agua hasta lograr recuperar los diez cadáveres atrapados en el vehículo.

Las autoridades locales mantienen la calificación del suceso como un accidente de tránsito. Durante este fin de semana, el estado de Río de Janeiro soportó temporales con intensas precipitaciones y calles inundadas en diversas zonas.

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