8 de noviembre de 2026 Inicio
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Tras la derrota electoral de Donald Trump, EEUU ratificó su apoyo a la Argentina: "Vamos adelante, nunca para atrás"

Después de la victoria demócrata en las elecciones legislativas, el embajador Peter Lamelas ratificó el apoyo de Washington con un duro mensaje: "Nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme". Además, remarcó que el país norteamericano "está acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos".

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El embajador de Estados Unidos volvió a ratificar el apoyo a la Argentina.

El embajador de Estados Unidos volvió a ratificar el apoyo a la Argentina.

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a referirse sobre la derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas y remarcó nuevamente el apoyo de Estados Unidos a la Argentina a pesar del resultado. "Vamos adelante, nunca para atrás", afirmó.

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Los resultados de las elecciones legislativas de medio término generaron incertidumbre en el ámbito local sobre la continuidad del respaldo de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei, en la antesala de un año electoral decisivo en el que el Presidente buscará renovar su mandato.

Mediante un posteo en la red X explicó "¡Yo creo en la Argentina y en su gente! Ya pasaron las elecciones en EE.UU., pero nuestro compromiso con la Argentina siempre sigue firme".

"Con los presidentes Trump y Milei seguimos fortaleciendo una alianza que ya está dando resultados concretos. Más inversiones, más trabajo argentino y más oportunidades para crecer", añadió Lamelas.

"La Argentina tiene recursos, talento y una gente trabajadora. La verdadera soberanía es tener la libertad de elegir, producir y prosperar sin depender de nadie. Los Estados Unidos está acá para ser un socio confiable, no para reemplazar el esfuerzo de los argentinos, sino para potenciarlo. ¡Vamos adelante, nunca para atrás! El momento: ¡ Es ahora!", cerró.

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