De las artes marciales a la Casa Blanca: Donald Trump le ofreció al jefe de la UFC que sea su nuevo vocero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que le ofreció el puesto de portavoz de la Casa Blanca al titular de UFC (Ultimate Fighting Championship), la empresa de promoción de artes marciales mixtas más grande del mundo, para "defendernos de la izquierda lunática".
"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos", informó a través de un posteo en su red Truth Social. Además, señaló que le propuso sumar a su equipo de comunicación a seis luchadores que compiten en la UFC.
"Le he pedido que traiga consigo asistentes, aunque algunos no sean de nuestro país, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris. Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un Secretario de Prensa sin igual. ¡Dana, acepta el puesto!", le pidió.
La posición de portavoz de la Casa Blanca está vacante desde el 16 de octubre, cuando Trump echó a Katie Zacharia apenas cinco días después de su nombramiento, tras las críticas por su primera conferencia y las dudas públicas sobre sus credenciales profesionales como abogada.
En este contexto, la postulación de White llamó la atención: si bien su respaldo a Trump es público y notorio, ya que compartieron varios actos durante la campaña presidencial, cuenta con un perfil empresarial volcado al ámbito deportivo y no a la comunicación. Fue instructor de boxeo y representate de peleadores antes de llegar a la UFC en 2001.