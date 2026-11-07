7 de noviembre de 2026 Inicio
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De las artes marciales a la Casa Blanca: Donald Trump le ofreció al jefe de la UFC que sea su nuevo vocero

El presidente de Estados Unidos le propuso a Dana White, "un luchador y guerrero implacable", que asuma como Secretario de Prensa y sume a varios luchadores como asistentes. "Los necesitamos para defendernos de la izquierda lunática", afirmó.

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Trump junto a White

Trump junto a White, el titular de la UFC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que le ofreció el puesto de portavoz de la Casa Blanca al titular de UFC (Ultimate Fighting Championship), la empresa de promoción de artes marciales mixtas más grande del mundo, para "defendernos de la izquierda lunática".

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"Me complace anunciar que al gran Dana White, un luchador y guerrero implacable, se le ha ofrecido el puesto de Secretario de Prensa de los Estados Unidos", informó a través de un posteo en su red Truth Social. Además, señaló que le propuso sumar a su equipo de comunicación a seis luchadores que compiten en la UFC.

"Le he pedido que traiga consigo asistentes, aunque algunos no sean de nuestro país, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris. Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un Secretario de Prensa sin igual. ¡Dana, acepta el puesto!", le pidió.

En este contexto, la postulación de White llamó la atención: si bien su respaldo a Trump es público y notorio, ya que compartieron varios actos durante la campaña presidencial, cuenta con un perfil empresarial volcado al ámbito deportivo y no a la comunicación. Fue instructor de boxeo y representate de peleadores antes de llegar a la UFC en 2001.

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