La revancha del "wokismo": mujeres negras, latinos, indígenas y candidatos LGBTIQ+ llegaron a puestos claves en Estados Unidos

Mientras el discurso anti-diversidad ganaba espacio entre los sectores más conservadores de la mano de Donald Trump y Elon Musk, las urnas dejaron un resultado muy diferente: los estadounidenses eligieron a un número récord de representantes de minorías étnicas. religiosas y sexuales para ocupar cargos clave.

El martes por la noche, en un conocido estudio de streaming de Palermo un panel de muchachos libertarios pronosticaba que el exceso de "wokismo" de la nueva edición del videojuego GTA iba a provocar una reacción popular en Estados Unidos que derivaría en un apabullante triunfo de la huestes de Donald Trump .

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En ese mismo momento, a varios miles de kilómetros de allí, el escrutinio de las elecciones de medio término comenzaba a revelar que los estadounidenses estaban eligiendo a un número récord de integrantes de las minorías étnicas y sexuales para ocupar puestos clave en el Congreso y también en las gobernaciones de estados importantísimos.

Las elecciones celebradas este martes en Estados Unidos no solo representaron un golpe durísimo para el Partido Republicano y una marea de votos demócratas que no se veía desde 1974, sino que también marcaron un fuerte revés para los discursos anti-diversidad que proliferaron en los últimos años de la mano de Trump y otras figuras prominentes como Elon Musk .

La jornada dejó varios hitos que modifican el mapa de la representación institucional del país. Por primera vez, una mujer negra fue elegida gobernadora de un estado, una mujer indígena alcanzó ese mismo cargo y un candidato musulmán obtuvo una banca en el Senado. A estos resultados se sumaron la elección del primer senador abiertamente gay y el triunfo de varias figuras latinas en estados de gran peso político.

El fenómeno se produjo en un contexto de importantes avances de los demócratas, que consiguieron recuperar el control de ambas cámaras del Congreso y ganar contiendas en territorios que llevaban décadas en manos de los republicanos.

Mujeres negras, latinas e indígenas al frente de los estados

Uno de los resultados más significativos fue el de Keisha Lance Bottoms, quien ganó la gobernación de Georgia y se convirtió en la primera mujer negra elegida para conducir un estado en la historia de Estados Unidos. La exalcaldesa de Atlanta consiguió imponerse en un territorio que durante décadas estuvo dominado por dirigentes republicanos y que no elegía a un gobernador demócrata desde 1998.

Su triunfo también tiene una dimensión simbólica ya que Georgia es uno de los estados fundamentales del sur estadounidense, con una historia fuertemente marcada por la esclavitud, la segregación racial y las luchas por los derechos civiles.

Otro de los resultados destacados fue el de Deb Haaland, quien ganó la gobernación de Nuevo México. La dirigente demócrata, integrante de la comunidad Laguna Pueblo, será la primera mujer indígena en ocupar ese puesto en Estados Unidos. Su trayectoria ya estaba vinculada con otros antecedentes históricos: en 2018 fue una de las primeras dos mujeres indígenas elegidas para la Cámara de Representantes y, posteriormente, se convirtió en la primera persona nativa americana en dirigir el Departamento del Interior durante la presidencia de Joe Biden.

Deb Haaland, elegida gobernadora de Nuevo México.

También se destacó la victoria de Peggy Flanagan en Minnesota. La vicegobernadora del estado consiguió una banca en el Senado y será la primera mujer indígena en integrar esa cámara. Miembro de la comunidad Ojibwe de White Earth, su llegada al Congreso representa otro avance para los pueblos originarios, cuya presencia en los principales espacios de decisión federal continúa siendo reducida.

La representación latina también consiguió avances relevantes. Gina Hinojosa ganó la gobernación de Texas y se convirtió en la primera mujer latina elegida para conducir ese estado. Su victoria tiene una importancia adicional por tratarse de un territorio que durante años constituyó uno de los principales bastiones republicanos. La dirigente demócrata logró poner fin a más de tres décadas sin victorias demócratas en las elecciones para la gobernación de uno de los estados más relevantes de EEUU.

En California, por su parte, el hijo de inmigrantes mexicanos Xavier Becerra consiguió la gobernación y será el primer latino en ocupar ese puesto. Ambos resultados representan la llegada latinos a los mayores cargos públicos de dos de los estados donde la comunidad ha jugado siempre un papel fundamental, en términos de relevancia demográfica como en el sentido histórico, ya que tanto California como Texas formaron parte de México antes de ser anexionados a Estados Unidos.

La presencia afroamericana también se amplió entre los gobernadores. El republicano Byron Donalds se convirtió en el primer afroamericano en ser elegido para conducir el estado de Florida, lo mismo que pasó en Wisconsin con el demócrata David Crowley.

Un Senado más diverso y avances para la comunidad LGBTIQ+

La "revancha woke" también alcanzó al elitista Senado estadounidense, donde hubo una victoria particularmente irritante para Donald Trump. Abdul El-Sayed, demócrata de Michigan e hijo de inmigrantes egipcios y se convirtió en el primer musulmán elegido para integrar la Cámara alta estadounidense, después de haber lidiado toda la campaña con las burlas discriminatorias del presidente, que lo acusó de barbaridades de todo tipo, desde yihadista para abajo.

Médico y epidemiólogo de formación, El-Sayed había ocupado el cargo de director del Departamento de Salud del condado de Wayne y se había convertido en una figura del ala progresista dentro del Partido Demócrata, muy cercano a Bernie Sanders. Durante la campaña recibió cuestionamientos vinculados con su religión y sus orígenes familiares por parte de Trump y sus medios alados, que sus partidarios denunciaron como expresiones de islamofobia.

Abdul El-Sayed, primer musulmán en el Senado.

El otro resultado histórico fue el de Chris Pappas, quien ganó la elección senatorial por New Hampshire. El dirigente demócrata será el primer hombre abiertamente gay en ocupar una banca en el Senado. Aunque ya había representantes de la comunidad LGBTIQ+ en el Congreso, hasta ahora ningún hombre que hubiera desarrollado públicamente su carrera política sin ocultar su orientación sexual había conseguido llegar a esa cámara.

Pappas, que se desempeñaba como representante en el Congreso, derrotó al republicano John Sununu. Durante su discurso de victoria agradeció especialmente a su marido, en un reconocimiento público de su vida personal que también adquirió relevancia por el carácter histórico del resultado.

La Cámara de Representantes también tendrá una composición más diversa. Entre los nuevos integrantes se encuentra Melat Kiros, nacida en Etiopía y emigrada a Estados Unidos cuando era una bebé. Su victoria en Colorado la convirtió en la primera mujer negra elegida para representar a ese estado en el Congreso y en la primera mujer de la generación Z en alcanzar una banca legislativa federal.

En Nebraska, Denise Powell, hija de inmigrantes chilenos y cubanos, se convirtió en la primera persona latina elegida para representar al estado en la Cámara baja. En Florida, Pia Dandiya, hija de inmigrantes indios, obtuvo otra victoria inédita al convertirse en la primera representante de origen surasiático elegida por ese territorio.

La comunidad LGBTIQ+ también consiguió ampliar su presencia de la mano de Sarah McBride, la primera mujer trans en llegar al Congreso estadounidense, por el estado deDelaware. En Indiana, J.D. Ford se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido para representar al estado en la Cámara baja federal.

En el ámbito estatal, Georgia eligió a Bentley Hudgins, su primer legislador abiertamente trans y no binario. En Alabama, Allison Montgomery obtuvo una banca y se convirtió en la primera persona trans que llega públicamente a la legislatura estatal. Washington, por su parte, eligió a Jaelynn Scott, la primera mujer negra trans en integrar su Cámara de Representantes.