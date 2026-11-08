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Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero

La conductora compartió imágenes de uno de los ambientes más personales de su casa y mostró una propuesta de decoración que combina comodidad, detalles modernos y una cuidada selección de elementos.

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud

La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

  • La conductora mostró detalles de un ambiente de su casa.
  • La decoración combina una estética moderna con elementos clásicos.
  • Los muebles y accesorios cumplen un rol clave en la distribución.
  • Cada rincón refleja una elección pensada para aprovechar el espacio.

Elegancia funcional y mucho orden: Flavia Palmiero dejó ver uno de los espacios más personales de su casa, donde la decoración combina comodidad, detalles modernos y una estética sobria. Los tonos claros y la organización son protagonistas. Como es la habitación.

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En conjunto, el dormitorio refleja una búsqueda de equilibrio entre estética y practicidad: una paleta sobria, materiales cálidos y espacios organizados para disfrutar de cada sector con armonía y disfrute.

Las habitaciones de los famosos suelen despertar curiosidad porque permiten conocer un costado más íntimo de sus vidas. A través de la decoración, los muebles y los objetos personales, estos espacios reflejan gustos, preferencias y estilos propios. Cada detalle puede convertirse en una fuente de inspiración para quienes buscan nuevas ideas para sus hogares.

Cómo es la habitación de Flavia Palmiero

La habitación de Flavia Palmiero se caracteriza por una decoración moderna, con tonos neutros y una distribución pensada para aprovechar cada rincón. El ambiente es amplio y combina una estética elegante con elementos funcionales que aportan comodidad y orden. El blanco, el gris y las tonalidades claras predominan en la ropa de cama y los distintos objetos decorativos.

La pared revestida con listones de madera suma textura y calidez, mientras que el piso flotante acompaña la propuesta con un acabado natural. La cama mantiene la misma línea visual, con sábanas claras y almohadones en distintas tonalidades. La elección de estos colores permite conservar una sensación de armonía sin recargar el espacio.

Uno de los rincones que se destacan es el espacio destinado al cuidado personal: Palmiero cuenta con un sector para organizar sus productos de belleza, maquillaje y cosmética, integrado al dormitorio. También hay un escritorio flotante acompañado por una silla negra, una solución que permite aprovechar el espacio sin sumar muebles voluminosos. Las flores aportan un toque de color, mientras que un espejo de cuerpo entero con marco negro completa el ambiente.

Otro de los detalles es una biblioteca vertical integrada a la pared, donde se pueden encontrar libros vinculados con el arte, los viajes y la moda. Así, la decoración incorpora objetos personales y combina distintas áreas de interés.

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