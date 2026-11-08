Elegancia funcional y mucho orden: como es la habitación de Flavia Palmiero La conductora compartió imágenes de uno de los ambientes más personales de su casa y mostró una propuesta de decoración que combina comodidad, detalles modernos y una cuidada selección de elementos. Agregar C5N en









La habitación de Flavia Palmiero se destaca por su amplitud, los tonos neutros y una decoración de estilo moderno.

La conductora mostró detalles de un ambiente de su casa.

La decoración combina una estética moderna con elementos clásicos.

Los muebles y accesorios cumplen un rol clave en la distribución.

Cada rincón refleja una elección pensada para aprovechar el espacio. Elegancia funcional y mucho orden: Flavia Palmiero dejó ver uno de los espacios más personales de su casa, donde la decoración combina comodidad, detalles modernos y una estética sobria. Los tonos claros y la organización son protagonistas. Como es la habitación.

En conjunto, el dormitorio refleja una búsqueda de equilibrio entre estética y practicidad: una paleta sobria, materiales cálidos y espacios organizados para disfrutar de cada sector con armonía y disfrute.

Las habitaciones de los famosos suelen despertar curiosidad porque permiten conocer un costado más íntimo de sus vidas. A través de la decoración, los muebles y los objetos personales, estos espacios reflejan gustos, preferencias y estilos propios. Cada detalle puede convertirse en una fuente de inspiración para quienes buscan nuevas ideas para sus hogares.

Cómo es la habitación de Flavia Palmiero La habitación de Flavia Palmiero se caracteriza por una decoración moderna, con tonos neutros y una distribución pensada para aprovechar cada rincón. El ambiente es amplio y combina una estética elegante con elementos funcionales que aportan comodidad y orden. El blanco, el gris y las tonalidades claras predominan en la ropa de cama y los distintos objetos decorativos.

La pared revestida con listones de madera suma textura y calidez, mientras que el piso flotante acompaña la propuesta con un acabado natural. La cama mantiene la misma línea visual, con sábanas claras y almohadones en distintas tonalidades. La elección de estos colores permite conservar una sensación de armonía sin recargar el espacio.